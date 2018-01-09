Braccio di ferro Hagi-Fiorentina: il rumeno tornerà dal padre. Quanti potenziali talenti mai provati in casa viola...

La Nazione oggi in edicola afferma che Ianis Hagi tornerà nella squadra del padre Gheorghe, il Viitorul Costanta, ma ancora manca la fumata bianca perchè è in atto un braccio di ferro tra Corvino e Gh...

La Nazione oggi in edicola afferma che Ianis Hagi tornerà nella squadra del padre Gheorghe, il Viitorul Costanta, ma ancora manca la fumata bianca perchè è in atto un braccio di ferro tra Corvino e Gheorghe. I rumeni hanno offerto 1,5 milioni, prosegue il quotidiano, ma la Fiorentina ne vorrebbe 2 o più e soprattutto una percentuale sulla futura vendita. Comunque la conclusione è vicina e bisogna allora fare una riflessione su come vengono usati nella Fiorentina i tanti giovani di talento che scompaiono senza essere mai provati in prima squadra.