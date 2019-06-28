La Nazione, la Fiorentina sta seguendo Florinel Coman della Romania. La richiesta del club...
Secondo La Nazione di stamani, la Fiorentina sta visionando l'ala sinistra della Romania Florinel Coman classe 1998. Il giocatore gioca nell' Under 21 insiene a Ianis Hagi, ex viola. Coman, è un ester...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 09:52
Secondo La Nazione di stamani, la Fiorentina sta visionando l'ala sinistra della Romania Florinel Coman classe 1998. Il giocatore gioca nell' Under 21 insiene a Ianis Hagi, ex viola. Coman, è un esterno dello Steaua Bucarest e il trasferimento potrebbe avvenire per circa 3,5 milioni di euro.