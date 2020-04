L’ex calciatore rumeno Marian Aliuță, molto celebre in patria, ha parlato dell’ex viola Hagi a Digisport.ro: “Né Messi né Ronaldo colpivano la palla in maniera così perfetta e con entrambi i piedi quando avevano gli stessi anni che ha adesso Ianis. Questo è il suo grande vantaggio: la sua abilità tecnica con entrambi i piedi è incredibile. Non è rapidissimo, ma il suo senso del posizionamento è eccellente”.

Il ragazzo ha fatto molto bene ai Rangers, i viola si pentiranno di averlo ceduto in maniera troppo sbrigativa?