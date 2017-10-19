Capitolo Hagi: il malessere cresce e si profila l'ipotesi di una cessione in prestito a gennaio

Ianis Hagi, gioellino romeno prelevato dal Vitorul Costanza nel corso della scorsa estate, avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti di questa stagione ma - almeno per ora - non sembra aver trovato l...

Ianis Hagi, gioellino romeno prelevato dal Vitorul Costanza nel corso della scorsa estate, avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti di questa stagione ma - almeno per ora - non sembra aver trovato lo spazio desiderato. Il figlio d'arte è infatti ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli e, complice l'altalenante avvio dei viola, sembra piuttosto difficile ipotizzare che possa essere inserito a breve in un 4-2-3-1 ancora in fase di rodaggio. Per questa ragione, stando a quanto riportato da Calcioemrcato.com, pare che all'orizzonte si stai profilando l'ipotesi di una cessione in prestito. La momentanea separazione tra Hagi e la Fiorentina potrebbe quindi avvenire già a gennaio.