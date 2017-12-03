Giorno libero? No, Hagi si allena anche oggi al centro sportivo della Fiorentina per provare a stupire

Il gol e l'esultanza polemica di ieri di Ianis Hagi avevano fatto parlare molto l'ambiente viola. Una mano portata alla bocca per zittire tutti dopo un gran gol con la primavera. Oggi il talento rumen...

Il gol e l'esultanza polemica di ieri di Ianis Hagi avevano fatto parlare molto l'ambiente viola. Una mano portata alla bocca per zittire tutti dopo un gran gol con la primavera. Oggi il talento rumeno classe 98, non convocato da Pioli per la sfida contro il Sassuolo, ha ignorato la possibilità del giorno libero ed è andato al centro sportivo viola per un allenamento extra. Arriverà presto la sua chance?