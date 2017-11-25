Primavera: Fiorentina-Udinese sullo 0-0 a fine primo tempo, chance per Ianis Hagi davanti

La Fiorentina Primavera di mister Bigica affronta l'Udinese: punteggio ancora fermo sullo 0-0 a fine primo tempo. Davanti chance per Ianis Hagi, che in prima squadra non sta riuscendo a trovare spazio...

La Fiorentina Primavera di mister Bigica affronta l'Udinese: punteggio ancora fermo sullo 0-0 a fine primo tempo. Davanti chance per Ianis Hagi, che in prima squadra non sta riuscendo a trovare spazio. Il romeno sta affastellando tentativi su calcio piazzato e, in generale, la viola appare più propositiva dei fiulani, anche grazie alle sortite di Gori e Diakhate.

Udinese (3-5-2) Gasparini; Donadello, Caiazza, Vasko, Paoluzzi; Brunetti, Gkertos; Jaadi, Garmendia, Varesanovic; Bocic.

Fiorentina (4-2-3-1) : Cerofolini, Ranieri, Illanes, Pinto, Ranieri;Valencic, Diakhate; Lakti, Gori, Sottil, Hagi.