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Primavera: Fiorentina-Udinese sullo 0-0 a fine primo tempo, chance per Ianis Hagi davanti

La Fiorentina Primavera di mister Bigica affronta l'Udinese: punteggio ancora fermo sullo 0-0 a fine primo tempo. Davanti chance per Ianis Hagi, che in prima squadra non sta riuscendo a trovare spazio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 15:11
Primavera: Fiorentina-Udinese sullo 0-0 a fine primo tempo, chance per Ianis Hagi davanti - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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La Fiorentina Primavera di mister Bigica affronta l'Udinese: punteggio ancora fermo sullo 0-0 a fine primo tempo. Davanti chance per Ianis Hagi, che in prima squadra non sta riuscendo a trovare spazio. Il romeno sta affastellando tentativi su calcio piazzato e, in generale, la viola appare più propositiva dei fiulani, anche grazie alle sortite di Gori e Diakhate.

Udinese (3-5-2) Gasparini; Donadello, Caiazza, Vasko, Paoluzzi; Brunetti, Gkertos; Jaadi, Garmendia, Varesanovic; Bocic.
Fiorentina (4-2-3-1) : Cerofolini, Ranieri, Illanes, Pinto, Ranieri;Valencic, Diakhate; Lakti, Gori, Sottil, Hagi.

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