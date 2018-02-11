In Romania Hagi segna e decide la partita contro la Juventus. Il gol...
Fascia da capitano e gol della vittoria per Ianis Hagi. L’ex giocatore della Fiorentina ha deciso con un gol su rigore la partita in trasferta del suo Viitorul contro contro la Juventus Bucuresti, squ...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2018 09:01
Fascia da capitano e gol della vittoria per Ianis Hagi. L’ex giocatore della Fiorentina ha deciso con un gol su rigore la partita in trasferta del suo Viitorul contro contro la Juventus Bucuresti, squadra ultima in classifica nella massima divisione romena.