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In Romania Hagi segna e decide la partita contro la Juventus. Il gol...

Fascia da capitano e gol della vittoria per Ianis Hagi. L’ex giocatore della Fiorentina ha deciso con un gol su rigore la partita in trasferta del suo Viitorul contro contro la Juventus Bucuresti, squ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2018 09:01
In Romania Hagi segna e decide la partita contro la Juventus. Il gol... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Hagi
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Fascia da capitano e gol della vittoria per Ianis Hagi. L’ex giocatore della Fiorentina ha deciso con un gol su rigore la partita in trasferta del suo Viitorul contro contro la Juventus Bucuresti, squadra ultima in classifica nella massima divisione romena.

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