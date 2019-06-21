Hagi: "Chiesa è straordinario ed è già il leader della Fiorentina. Merita un club di alta classifica"

Ianis Hagi ne La Gazzetta dello Sport non ha voluto dire nulla della sua sfortunata avventura in viola ma ha parlato del suo ex compagno Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Federico è un ragazzo s...

Ianis Hagi ne La Gazzetta dello Sport non ha voluto dire nulla della sua sfortunata avventura in viola ma ha parlato del suo ex compagno Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Federico è un ragazzo straordinario, sul campo nell'uno contro uno è immarcabile. Della Fiorentina ne è già diventato leader. Sono stato felice di vederlo indossare la fascia di capitano, se l’è meritata. Uno del suo calibro merita di militare in un club di alta classifica, che la Juventus e l'Inter siano su di lui non mi sorprende".