Hagi fa una magia di alta classe in allenamento e Pioli si complimenta con lui per la prodezza

Fiorentina di nuovo in campo in vista della trasferta di Benevento di domenica ai campini. Pioli, ieri ha visto in azione, in una partitella con la Primavera di Bigica, i giocatori rimasti fuori contr...

Fiorentina di nuovo in campo in vista della trasferta di Benevento di domenica ai campini. Pioli, ieri ha visto in azione, in una partitella con la Primavera di Bigica, i giocatori rimasti fuori contro l’Udinese: Ianis Hagi, per altro, ha segnato ancora una volta su punizione, ricevendo un plauso del tecnico. Per gli altri lavoro defaticante e palestra. Cosi racconta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio.