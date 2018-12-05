"Hagi in viola è stato un inferno per la Fiorentina. Papà Gheorghe pretendeva che..."

Luca Calamai sulla Gazzetta dello Sport ha parlato del difficile rapporto tra padri e parenti famosi con figli e calciatori nelle loro realtà. Questo ciò che scrive su ciò che accade in casa Fiorentin...

Luca Calamai sulla Gazzetta dello Sport ha parlato del difficile rapporto tra padri e parenti famosi con figli e calciatori nelle loro realtà. Questo ciò che scrive su ciò che accade in casa Fiorentina:

"Per capire quale sia il modo giusto per vivere il triangolo genitori­figli­ allenatori basta chiedere a Stefano Pioli. La Fiorentina ha ospitato e ospita tanti figli d’arte. Con il piccolo Hagi è stato un inferno: papà Gheorghe contestava tutto e tutti in casa viola, voleva il figlio titolare, anzi lo pretendeva. Un incubo, finito con un inevitabile divorzio. Enrico Chiesa e il Cholo Simeone sono invece i più preziosi alleati del tecnico in questo passaggio a vuoto della Fiorentina. Mai una parola fuori posto. Anzi, sono i genitori i primi a stimolare nella maniera giusta Fede e il Cholito"