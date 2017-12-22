Mercato ed autofinanziamento, la Fiorentina si prepara a cedere quattro esuberi...
L’autofinanziamento del mercato invernale, scrive questa mattina La Nazione, si avvierà con le cessioni di un pacchetto di giocatori poco utilizzati da Pioli. Hagi, Cristoforo, Maxi Olivera e Zekhnini...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 09:17
L’autofinanziamento del mercato invernale, scrive questa mattina La Nazione, si avvierà con le cessioni di un pacchetto di giocatori poco utilizzati da Pioli. Hagi, Cristoforo, Maxi Olivera e Zekhnini faranno la valigia (in prestito), mentre qualche mossa a sorpresa potrebbe girare attorno a Badelj che altrimenti entrerà in regime di svincolo.