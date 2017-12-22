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Mercato ed autofinanziamento, la Fiorentina si prepara a cedere quattro esuberi...

L’autofinanziamento del mercato invernale, scrive questa mattina La Nazione, si avvierà con le cessioni di un pacchetto di giocatori poco utilizzati da Pioli. Hagi, Cristoforo, Maxi Olivera e Zekhnini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 09:17
Mercato ed autofinanziamento, la Fiorentina si prepara a cedere quattro esuberi... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L’autofinanziamento del mercato invernale, scrive questa mattina La Nazione, si avvierà con le cessioni di un pacchetto di giocatori poco utilizzati da Pioli. Hagi, Cristoforo, Maxi Olivera e Zekhnini faranno la valigia (in prestito), mentre qualche mossa a sorpresa potrebbe girare  attorno a Badelj che altrimenti entrerà in regime di svincolo.

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