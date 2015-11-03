Notizie Mercato Fiorentina Fiorentina

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Bucchioni: "Mercato? La Fiorentina cerca 2-3 grandi giocatori. Commisso ideale per contenere crisi.."

27 marzo 2020 18:49

REGINA DEL MERCATO. SPESI 38 MILIONI. ECCOLA LA PAGELLA E IL RIEPILOGO ENTRATE/USCITE

31 gennaio 2019 19:35

Corr. Fiorentino: i Della Valle non immetteranno denaro fresco sul mercato. La strategia...

22 maggio 2018 10:10

Repubblica: niente rivoluzioni, partiranno Eysseric, Crisoforo e altri due. Chiesa e gli acquisti...

13 aprile 2018 10:11

Chi si aspetta un immediato rilancio viola sul mercato resterà deluso. Verso colpo last minute...

23 gennaio 2018 09:26

Mercato ed autofinanziamento, la Fiorentina si prepara a cedere quattro esuberi...

22 dicembre 2017 09:17

Mercato: l'attacco non si tocca, fiducia a Baba. Due richieste in entrata a centrocampo e in difesa...

12 dicembre 2017 09:37

Avvistati osservatori viola in Scozia. Due giocatori del Celtic nel mirino. Il punto sulle altre trattative...

07 dicembre 2017 09:05

ITALIANI!!... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

24 novembre 2017 17:53

Nazione: Corvino, tra nomi in entrata, in uscita e da valorizzare, si apre un periodo difficile...

24 novembre 2017 09:06

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