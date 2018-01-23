Chi si aspetta un immediato rilancio viola sul mercato resterà deluso. Verso colpo last minute...
Come evidenzia questa mattina Il Corriere Fiorentino, chi si aspetta un immediato rilancio viola sul mercato (per ora) resterà deluso. Soucek è un profilo più seguito per giugno e difficilmente partir...
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2018 09:26
Come evidenzia questa mattina Il Corriere Fiorentino, chi si aspetta un immediato rilancio viola sul mercato (per ora) resterà deluso. Soucek è un profilo più seguito per giugno e difficilmente partirà adesso dopo il rinnovo. Di ieri la notizia per Zuculini del Verona, che però sembra ormai molto vicino al River Plate. L’ultimo nome circolato è l’esterno Mattiello della Spal, ma tutto sembra superato dall’orientamento a restar fermi, anche se l’imprevedibile colpo last minute non è escludibile a priori.