Repubblica: niente rivoluzioni, partiranno Eysseric, Crisoforo e altri due. Chiesa e gli acquisti...

La Repubblica questa mattina fa i conti in tasca della Fiorentina. I soldi in cassa ci sono, quindi almeno stavolta nessuno parlerà del celebre buco di bilancio. Ci saranno dei ritocchi, delle partenz...

La Repubblica questa mattina fa i conti in tasca della Fiorentina. I soldi in cassa ci sono, quindi almeno stavolta nessuno parlerà del celebre buco di bilancio. Ci saranno dei ritocchi, delle partenze, degli aggiustamenti societari. Ma non ci sarà rivoluzione, perché questo finale di stagione deve avere un seguito. Ovviamente sarà confermato Stefano Pioli, l’autore di un lavoro psicologico eccellente. Naturalmente, il possibile ritorno in Europa costringerà la società a un ulteriore sforzo, ma Corvino e Freitas hanno già ricevuto diretive precise da parte della proprietà: trovare giovani di grande qualità. Se Sportiello e Badelj restano ancora sospesi, sicuramente partiranno Eysseric, Cristoforo, Gaspar e Maxi Olivera. Chiesa non si muoverà. E quattro o cinque nomi nuovi arriveranno.