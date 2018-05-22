Corr. Fiorentino: i Della Valle non immetteranno denaro fresco sul mercato. La strategia...

Sarà autofinanziamento anche per il prossimo mercato della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino scrive che il prossimo cda, tra fine maggio e inizio giugno, definirà solo l’addio dello sponsor Folletto....

Sarà autofinanziamento anche per il prossimo mercato della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino scrive che il prossimo cda, tra fine maggio e inizio giugno, definirà solo l’addio dello sponsor Folletto. Ci sarà ovviamente un altro cda, ma a fine giugno, quando sarà approvato il semestrale del bilancio viola. Già oggi, però, l’input è chiarissimo, i Della Valle non immetteranno denaro fresco sul mercato. Tuttavia, è in programma un innalzamento del monte ingaggi e le rate dalle cessioni dei vari Bernardeschi, Kalinic, Ilicic e compagni potrebbero garantire un gruzzoletto utile da cui ripartire.