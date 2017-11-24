Nazione: Corvino, tra nomi in entrata, in uscita e da valorizzare, si apre un periodo difficile...

Come scrive La Nazione, la Fiorentina vivrà un gennaio decisamente in primo piano sul fronte mercato. Il dg Corvino potrà tenere nascoste le trattative in entrata, ma difficilmente può negare che il p...

Come scrive La Nazione, la Fiorentina vivrà un gennaio decisamente in primo piano sul fronte mercato. Il dg Corvino potrà tenere nascoste le trattative in entrata, ma difficilmente può negare che il pacchetto di cessioni è sufficientemente abbondante per meritare qualche titolo sui giornali. Cataldi, Viviani e Dubois sono i tre nomi da trattare, in uscita si evidenziano quelli di Cristoforo, Zekhnini, Hagi e Maxi Olivera, che con l’occasione giusta possono partire, almeno fino al prossimo giugno. Mercato a parte, ci sono anche alcuni elementi, come Vitor Hugo e Milenkovic, ancora in attesa di un'occasione importante.