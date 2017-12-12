Mercato: l'attacco non si tocca, fiducia a Baba. Due richieste in entrata a centrocampo e in difesa...

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino questa mattina si evidenziano gli obiettivi di mercato del club viola in vista del mercato di gennaio: la Fiorentina è a caccia di un terzino sinistro (a patto...

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino questa mattina si evidenziano gli obiettivi di mercato del club viola in vista del mercato di gennaio: la Fiorentina è a caccia di un terzino sinistro (a patto che Maxi Olivera trovi una sistemazione) e un centrocampista che diventi la vera alternativa ai soliti tre. Davanti invece la Fiorentina si sente coperta: Pioli è felicissimo del suo tridente, aspetta Saponara e darà fiducia anche a Babacar. Il centravanti infatti a gennaio non si muoverà, nonostante un contratto corto (scade nel 2019) e diverse offerte soprattutto dalla Premier. Il senegalese insomma si giocherà le sue chance in viola, in estate poi si vedrà, anche se Raiola sembrerebbe intenzionato a portare a scadenza di contratto il suo assistito.