Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno:

“Fiorentina? So che stanno cercando sul mercato due-tre grandi giocatori per alzare il livello della rosa. Commisso è un presidente che esprime solidità, nella critiche vivrai calcio è una bella sicurezza. Rocco è un industriale, ha trovato una società sana grazie ai Della Valle. La Fiorentina oggi fattura poco, si fa presto ad andare in rosso ma quando si ripartirà avere una proprietà così sarà un valore aggiunto”.