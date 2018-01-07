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Addio Hagi? Neanche in prestito. Arrivano 2 milioni a Firenze dalla Romania. Il padre: "Trattativa avanzata".

Direttamente dalla Romania arrivano le dichiarazioni del padre di Ianis Hagi, Gheorghe, che a digisport.ro parla così: “Le trattative sono in stato molto avanzato con la Fiorentina. Vorrei raggiungere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2018 16:26
Addio Hagi? Neanche in prestito. Arrivano 2 milioni a Firenze dalla Romania. Il padre: "Trattativa avanzata". - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Direttamente dalla Romania arrivano le dichiarazioni del padre di Ianis Hagi, Gheorghe, che a digisport.ro parla così: “Le trattative sono in stato molto avanzato con la Fiorentina. Vorrei raggiungere un accordo con la società viola e averlo a disposizione quando riprenderemo il campionato. Intanto, questo inverno si allenerà con noi al Viitorul“. Hagi, intanto, è già volato in Romania. L’offerta è di 2 milioni di euro, la stessa cifra che Corvino aveva speso per portarlo in Italia.

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