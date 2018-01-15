Il padre di Hagi tuona: “Difficile trattare coi viola, ma faremo tutto per Ianis”...

Prosegue la trattativa per il ritorno in Romania di Ianis Hagi. E’ stato nuovamente Gheorghe, il padre del giocatore, a fare il punto della situazione: “Stiamo ancora parlando con la Fiorentina per ra...

Prosegue la trattativa per il ritorno in Romania di Ianis Hagi. E’ stato nuovamente Gheorghe, il padre del giocatore, a fare il punto della situazione: “Stiamo ancora parlando con la Fiorentina per raggiungere un accordo su Ianis, siamo sulla strada giusta. A mio figlio è stato permesso di allenarsi con noi e di giocare nelle partite amichevoli, c’è un accordo in questo senso con il club viola. Vogliamo davvero Ianis e faremo tutto il possibile nella trattativa”.

E poi ancora: “Vogliamo riportare indietro il nostro capitano, è un calciatore di grande talento, con un potenziale enorme – spiega Gheorghe -. Penso che farà una bella carriera, ma come ogni giovane, per migliorare, deve giocare. Ha solo 19 anni, ma impara tutti i giorni qualcosa di nuovo. La regola numero uno, per lui, deve essere giocare 90 minuti, perché le partite lo renderanno un calciatore migliore. I negoziati con la Fiorentina sono difficili perché Ianis è un talento prezioso”.