Labaro Viola

Notizie Oroscopo Fiorentina

Oroscopo di Labaro del 22/10/2020: Scorpione, fortunato ad aver trovato chi ti comprende

22 ottobre 2020 09:47

Oroscopo di Labaro del 19/10/2020: Scorpione, la vita vi sorride quindi sorridete a vostra volta

19 ottobre 2020 13:53

Oroscopo di Labaro del 16/10/2020: Bilancia, avete un asso nella manica

17 ottobre 2020 10:41

Oroscopo di Labaro del 15/10/2020: bella giornata per il Leone

15 ottobre 2020 10:07

Oroscopo di Labaro del 13/10/2020: Ariete, mettete al primo posto le vostre idee

13 ottobre 2020 12:07

Oroscopo di Labaro del 09/10/2020: Acquario, dedicatevi alle novità

09 ottobre 2020 13:48

Oroscopo di Labaro del 08/10/2020: Acquario, oggi volate liberi!

08 ottobre 2020 09:40

Oroscopo di Labaro del 06/10/2020: Ariete, dimostrare il vostro valore

06 ottobre 2020 09:25

Oroscopo di Labaro del 05/10/2020: Ariete, oggi spediti verso la meta

05 ottobre 2020 08:46

Oroscopo di Labaro del 01/10/2020: Leone, in questo periodo avete gioito molto

01 ottobre 2020 10:38

Oroscopo di Labaro del 30/09/2020: Sagittario, cercate di capire i vostri punti di forza

30 settembre 2020 12:07

Oroscopo di Labaro del 28/09/2020: Cancro, godetevi questa giornata

28 settembre 2020 18:30

Oroscopo di Labaro del 27/09/2020: Toro, oggi cambiamenti positivi

27 settembre 2020 13:06

Oroscopo di Labaro del 26/09/2020: Capricorno, siete ad un passo dalla vetta

26 settembre 2020 10:52

Oroscopo di Labaro del 25/09/2020: Scorpione, accettate i comportamenti degli altri

25 settembre 2020 11:18

Oroscopo di Labaro del 24/09/2020: Scorpione, vi ha baciati la fortuna

24 settembre 2020 13:06

Oroscopo di Labaro del 23/09/2020: Sagittario, obiettivi sempre al primo posto

23 settembre 2020 10:22

Oroscopo di Labaro del 22/09/2020: Bilancia, oggi arriverà una sorpresa

22 settembre 2020 11:00

Oroscopo di Labaro del 21/09/2020: Bilancia, oggi dovete prendere delle decisioni

21 settembre 2020 09:42

Oroscopo di Labaro del 20/09/2020: Bilancia, oggi accontentate un po' tutti

20 settembre 2020 12:51

Oroscopo di Labaro del 19/09/2020: Cancro, oggi stabilite il vostro piano d'attacco

19 settembre 2020 08:15

Oroscopo di Labaro del 18/09/2020: Cancro, oggi novità nella vostra vita

18 settembre 2020 08:55

Oroscopo di Labaro del 17/09/2020: Toro, sfruttate i piatti d'argento che vi hanno servito

17 settembre 2020 10:16

Oroscopo di Labaro del 16/09/2020: Scorpione, abbraccia le novità

16 settembre 2020 07:58

Oroscopo di Labaro del 15/09/2020: Capricorno, lasciatevi andare a nuove scoperte

15 settembre 2020 07:51

Oroscopo di Labaro del 14/09/2020: Capricorno, date una scossa alle relazioni

14 settembre 2020 08:23

Oroscopo di Labaro del 13/09/2020: Vergine, datevi da fare oggi

13 settembre 2020 09:21

Oroscopo di Labaro del 12/09/2020: Acquario, lasciate spazio al buon senso

12 settembre 2020 16:04

Oroscopo di Labaro del 11/09/2020: Acquario, incitate voi stessi e gli altri

11 settembre 2020 10:54

Oroscopo di Labaro del 10/09/2020: Scorpione, divertitevi oggi!

10 settembre 2020 07:19

Oroscopo di Labaro del 09/09/2020: Sagittario, avete bisogno della giusta spinta

09 settembre 2020 07:25

Oroscopo di Labaro del 08/09/2020: Gemelli, sta per iniziare un entusiasmante progetto

08 settembre 2020 08:26

Oroscopo di Labaro del 07/09/2020: Leone, mettetevi in mostra oggi

07 settembre 2020 07:31

Oroscopo di Labaro del 06/09/2020: Capricorno, c'è qualcosa all'orizzonte per voi

06 settembre 2020 08:25

Oroscopo di Labaro del 05/09/2020: Capricorno, non vi lasciate scappare momenti del genere

05 settembre 2020 08:01

Oroscopo di Labaro del 04/09/2020: Scorpione, siate positivi oggi

04 settembre 2020 10:30

Oroscopo di Labaro del 03/09/2020: Cancro, oggi troverete soluzioni utili

03 settembre 2020 09:26

Oroscopo di Labaro del 02/09/2020: Leone, prendete ora delle decisioni

02 settembre 2020 07:51

Oroscopo di Labaro del 01/09/2020: Leone, giornate piene di novità

01 settembre 2020 07:40

Oroscopo di Labaro del 31/08/2020: grandi idee per il Capricorno

31 agosto 2020 07:45

Oroscopo di Labaro del 30/08/2020: Capricorno, riuscirete a portare a termine il vostro programma

30 agosto 2020 08:46

Oroscopo di Labaro del 29/08/2020: Bilancia, è ora di esprimere la vostra opinione

29 agosto 2020 07:36

Oroscopo di Labaro del 28/08/2020: amore in sospeso per il Capricorno

28 agosto 2020 08:42

Oroscopo di Labaro del 27/08/2020: giornata propositiva per l'Ariete

27 agosto 2020 17:26

Oroscopo di Labaro del 26/08/2020: Ariete, organizzate qualcosa di speciale per chi amate

26 agosto 2020 07:27

Oroscopo di Labaro del 25/08/2020: Ariete, esprimi le tue opinioni oggi

25 agosto 2020 07:51

Oroscopo di Labaro del 24/08/2020: giornata di occasioni per i Gemelli

24 agosto 2020 07:47

Oroscopo di Labaro del 23/08/2020: tante opportunità oggi per il Cancro

23 agosto 2020 08:25

Oroscopo di Labaro del 22/08/2020: Sagittario, sviluppi sul lavoro attesi per oggi

22 agosto 2020 08:20

Oroscopo di Labaro del 21/08/2020: Pesci, cercate di migliorarvi

21 agosto 2020 08:37

Oroscopo di Labaro del 20/08/2020: numerose opportunità per i Pesci

20 agosto 2020 07:45

Oroscopo di Labaro del 19/08/2020: giornata perfetta per l'Ariete

19 agosto 2020 07:57

Oroscopo di Labaro del 18/08/2020: Toro, puntate in questa giornata sui vostri progetti

18 agosto 2020 08:00

Oroscopo di Labaro del 17/08/2020: Bilancia, non ponetevi troppi ostacoli

17 agosto 2020 07:50

Oroscopo di Labaro del 16/08/2020: passi verso la felicità per il Leone

16 agosto 2020 08:49

Oroscopo di Labaro del 15/08/2020: Sagittario, affrontate tutto con spirito

15 agosto 2020 07:46

Oroscopo di Labaro del 14/08/2020: Sagittario, non modificare continuamente i tuoi piani

14 agosto 2020 07:17

Oroscopo di Labaro del 11/08/2020: Ferragosto speciale per il Cancro

11 agosto 2020 11:42

Oroscopo di Labaro del 10/08/2020: Cancro, siete i beniamini delle stelle

10 agosto 2020 12:10

Oroscopo di Labaro del 09/08/2020: Acquario favorito nei contatti

09 agosto 2020 12:21

Oroscopo di Labaro del 08/08/2020: il Sagittario è inarrestabile

08 agosto 2020 08:08

Oroscopo di Labaro del 07/08/2020: Luna nel segno dell'Ariete

07 agosto 2020 08:30

Oroscopo di Labaro del 06/08/2020: giornata interessante per l'Ariete

06 agosto 2020 08:43

Oroscopo di Labaro del 05/08/2020: il Leone non deve esitare troppo

05 agosto 2020 08:52

Oroscopo di Labaro del 04/08/2020: giornata al centro dell'attenzione per l'Ariete

04 agosto 2020 08:11

Oroscopo di Labaro del 03/08/2020: per la Vergine mese di preparazione per grandi successi

03 agosto 2020 09:12

Oroscopo di Labaro del 02/08/2020: bella carica energetica per l'Acquario

02 agosto 2020 10:02

Oroscopo di Labaro del 01/08/2020: Scorpione, oggi fai quante più cose possibili

01 agosto 2020 08:17

Oroscopo di Labaro del 31/07/2020: Scorpione motivato e determinato

31 luglio 2020 08:52

Oroscopo di Labaro del 30/07/2020: bella energia per lo Scorpione

30 luglio 2020 12:06

Oroscopo di Labaro del 29/07/2020: oggi giornata positiva per l'Ariete

29 luglio 2020 11:20

Oroscopo di Labaro del 28/07/2020: periodo di scelte importanti per la Bilancia

28 luglio 2020 08:33

Oroscopo di Labaro del 27/07/2020: oggi risposte in arrivo per la Bilancia

27 luglio 2020 08:39

Oroscopo di Labaro del 26/07/2020: oggi il Leone sarà protagonista

26 luglio 2020 08:43

Oroscopo di Labaro del 25/07/2020: forte energia oggi per il Leone

25 luglio 2020 08:38

Oroscopo di Labaro del 24/07/2020: fine settimana che promette bene per il Leone

24 luglio 2020 08:49

Oroscopo di Labaro del 23/07/2020: è il momento di pensare al futuro per il Cancro

23 luglio 2020 08:21

Oroscopo di Labaro del 22/07/2020: estate carica di progetti per il Sagittario

22 luglio 2020 12:20

Oroscopo di Labaro del 21/07/2020: favoriti i progetti e la creatività per il Sagittario

21 luglio 2020 08:43

Oroscopo di Labaro del 20/07/2020: i Vergine ritrovano complicità

20 luglio 2020 09:17

Oroscopo di Labaro del 19/07/2020: oggi l'Ariete domina

19 luglio 2020 08:18

Oroscopo di Labaro del 18/07/2020: in arrivo il periodo della liberazione per lo Scorpione

18 luglio 2020 08:25

Oroscopo di Labaro del 17/07/2020: giornata interessante per l'Ariete

17 luglio 2020 08:40

Oroscopo di Labaro del 16/07/2020: relazioni favorite per l'Ariete

16 luglio 2020 08:36

Oroscopo di Labaro del 15/07/2020: grande forza in più per la Vergine

15 luglio 2020 08:08

Oroscopo di Labaro del 14/07/2020: belle emozioni per il Capricorno

14 luglio 2020 08:20

Oroscopo di Labaro del 13/07/2020: giornata particolare per l'Ariete

13 luglio 2020 08:32

Oroscopo di Labaro del 12/07/2020: oggi l'Ariete è un segno vincente

12 luglio 2020 09:05

Oroscopo di Labaro del 11/07/2020: grande forza sentimentale per l'Ariete

11 luglio 2020 09:20

Oroscopo di Labaro del 10/07/2020: Luna favorevole per lo Scorpione

10 luglio 2020 08:23

Oroscopo di Labaro del 09/07/2020: grande forza per il Capricorno

09 luglio 2020 09:01

Oroscopo di Labaro del 08/07/2020: voglia di rinnovarsi per la Bilancia

08 luglio 2020 08:44

Oroscopo di Labaro del 07/07/2020: nuove opportunità per i Gemelli

07 luglio 2020 09:05

Oroscopo di Labaro del 06/07/2020: cielo da sfruttare per la Vergine

06 luglio 2020 08:57

Oroscopo di Labaro del 05/07/2020: oggi buone intuizioni per lo Scorpione

05 luglio 2020 08:52

Oroscopo di Labaro del 04/07/2020: creazione e progettualità travolgono l'Acquario

04 luglio 2020 09:06

Oroscopo di Labaro del 03/07/2020: è il momento delle scelte per l'Acquario

03 luglio 2020 08:53

Oroscopo di Labaro del 02/07/2020: grande forza per il Sagittario

02 luglio 2020 08:33

Oroscopo di Labaro del 01/07/2020: motivazione ed intuizione per lo Scorpione

01 luglio 2020 08:26

Oroscopo di Labaro del 30/06/2020: buone intuizioni per lo Scorpione

30 giugno 2020 09:03

Archivio

Esplora l'archivio di Oroscopo

Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25