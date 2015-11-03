Notizie Oroscopo Fiorentina

Oroscopo di Labaro del 22/10/2020: Scorpione, fortunato ad aver trovato chi ti comprende
22 ottobre 2020 09:47
Oroscopo di Labaro del 19/10/2020: Scorpione, la vita vi sorride quindi sorridete a vostra volta
19 ottobre 2020 13:53
Oroscopo di Labaro del 16/10/2020: Bilancia, avete un asso nella manica
17 ottobre 2020 10:41
Oroscopo di Labaro del 15/10/2020: bella giornata per il Leone
15 ottobre 2020 10:07
Oroscopo di Labaro del 13/10/2020: Ariete, mettete al primo posto le vostre idee
13 ottobre 2020 12:07
Oroscopo di Labaro del 09/10/2020: Acquario, dedicatevi alle novità
09 ottobre 2020 13:48
Oroscopo di Labaro del 08/10/2020: Acquario, oggi volate liberi!
08 ottobre 2020 09:40
Oroscopo di Labaro del 06/10/2020: Ariete, dimostrare il vostro valore
06 ottobre 2020 09:25
Oroscopo di Labaro del 05/10/2020: Ariete, oggi spediti verso la meta
05 ottobre 2020 08:46
Oroscopo di Labaro del 01/10/2020: Leone, in questo periodo avete gioito molto
01 ottobre 2020 10:38
Oroscopo di Labaro del 30/09/2020: Sagittario, cercate di capire i vostri punti di forza
30 settembre 2020 12:07
Oroscopo di Labaro del 28/09/2020: Cancro, godetevi questa giornata
28 settembre 2020 18:30
Oroscopo di Labaro del 27/09/2020: Toro, oggi cambiamenti positivi
27 settembre 2020 13:06
Oroscopo di Labaro del 26/09/2020: Capricorno, siete ad un passo dalla vetta
26 settembre 2020 10:52
Oroscopo di Labaro del 25/09/2020: Scorpione, accettate i comportamenti degli altri
25 settembre 2020 11:18
Oroscopo di Labaro del 24/09/2020: Scorpione, vi ha baciati la fortuna
24 settembre 2020 13:06
Oroscopo di Labaro del 23/09/2020: Sagittario, obiettivi sempre al primo posto
23 settembre 2020 10:22
Oroscopo di Labaro del 22/09/2020: Bilancia, oggi arriverà una sorpresa
22 settembre 2020 11:00
Oroscopo di Labaro del 21/09/2020: Bilancia, oggi dovete prendere delle decisioni
21 settembre 2020 09:42
Oroscopo di Labaro del 20/09/2020: Bilancia, oggi accontentate un po' tutti
20 settembre 2020 12:51
Oroscopo di Labaro del 19/09/2020: Cancro, oggi stabilite il vostro piano d'attacco
19 settembre 2020 08:15
Oroscopo di Labaro del 18/09/2020: Cancro, oggi novità nella vostra vita
18 settembre 2020 08:55
Oroscopo di Labaro del 17/09/2020: Toro, sfruttate i piatti d'argento che vi hanno servito
17 settembre 2020 10:16
Oroscopo di Labaro del 16/09/2020: Scorpione, abbraccia le novità
16 settembre 2020 07:58
Oroscopo di Labaro del 15/09/2020: Capricorno, lasciatevi andare a nuove scoperte
15 settembre 2020 07:51
Oroscopo di Labaro del 14/09/2020: Capricorno, date una scossa alle relazioni
14 settembre 2020 08:23
Oroscopo di Labaro del 13/09/2020: Vergine, datevi da fare oggi
13 settembre 2020 09:21
Oroscopo di Labaro del 12/09/2020: Acquario, lasciate spazio al buon senso
12 settembre 2020 16:04
Oroscopo di Labaro del 11/09/2020: Acquario, incitate voi stessi e gli altri
11 settembre 2020 10:54
Oroscopo di Labaro del 10/09/2020: Scorpione, divertitevi oggi!
10 settembre 2020 07:19
Oroscopo di Labaro del 09/09/2020: Sagittario, avete bisogno della giusta spinta
09 settembre 2020 07:25
Oroscopo di Labaro del 08/09/2020: Gemelli, sta per iniziare un entusiasmante progetto
08 settembre 2020 08:26
Oroscopo di Labaro del 07/09/2020: Leone, mettetevi in mostra oggi
07 settembre 2020 07:31
Oroscopo di Labaro del 06/09/2020: Capricorno, c'è qualcosa all'orizzonte per voi
06 settembre 2020 08:25
Oroscopo di Labaro del 05/09/2020: Capricorno, non vi lasciate scappare momenti del genere
05 settembre 2020 08:01
Oroscopo di Labaro del 04/09/2020: Scorpione, siate positivi oggi
04 settembre 2020 10:30
Oroscopo di Labaro del 03/09/2020: Cancro, oggi troverete soluzioni utili
03 settembre 2020 09:26
Oroscopo di Labaro del 02/09/2020: Leone, prendete ora delle decisioni
02 settembre 2020 07:51
Oroscopo di Labaro del 01/09/2020: Leone, giornate piene di novità
01 settembre 2020 07:40
Oroscopo di Labaro del 31/08/2020: grandi idee per il Capricorno
31 agosto 2020 07:45
Oroscopo di Labaro del 30/08/2020: Capricorno, riuscirete a portare a termine il vostro programma
30 agosto 2020 08:46
Oroscopo di Labaro del 29/08/2020: Bilancia, è ora di esprimere la vostra opinione
29 agosto 2020 07:36
Oroscopo di Labaro del 28/08/2020: amore in sospeso per il Capricorno
28 agosto 2020 08:42
Oroscopo di Labaro del 27/08/2020: giornata propositiva per l'Ariete
27 agosto 2020 17:26
Oroscopo di Labaro del 26/08/2020: Ariete, organizzate qualcosa di speciale per chi amate
26 agosto 2020 07:27
Oroscopo di Labaro del 25/08/2020: Ariete, esprimi le tue opinioni oggi
25 agosto 2020 07:51
Oroscopo di Labaro del 24/08/2020: giornata di occasioni per i Gemelli
24 agosto 2020 07:47
Oroscopo di Labaro del 23/08/2020: tante opportunità oggi per il Cancro
23 agosto 2020 08:25
Oroscopo di Labaro del 22/08/2020: Sagittario, sviluppi sul lavoro attesi per oggi
22 agosto 2020 08:20
Oroscopo di Labaro del 21/08/2020: Pesci, cercate di migliorarvi
21 agosto 2020 08:37
Oroscopo di Labaro del 20/08/2020: numerose opportunità per i Pesci
20 agosto 2020 07:45
Oroscopo di Labaro del 19/08/2020: giornata perfetta per l'Ariete
19 agosto 2020 07:57
Oroscopo di Labaro del 18/08/2020: Toro, puntate in questa giornata sui vostri progetti
18 agosto 2020 08:00
Oroscopo di Labaro del 17/08/2020: Bilancia, non ponetevi troppi ostacoli
17 agosto 2020 07:50
Oroscopo di Labaro del 16/08/2020: passi verso la felicità per il Leone
16 agosto 2020 08:49
Oroscopo di Labaro del 15/08/2020: Sagittario, affrontate tutto con spirito
15 agosto 2020 07:46
Oroscopo di Labaro del 14/08/2020: Sagittario, non modificare continuamente i tuoi piani
14 agosto 2020 07:17
Oroscopo di Labaro del 11/08/2020: Ferragosto speciale per il Cancro
11 agosto 2020 11:42
Oroscopo di Labaro del 10/08/2020: Cancro, siete i beniamini delle stelle
10 agosto 2020 12:10
Oroscopo di Labaro del 09/08/2020: Acquario favorito nei contatti
09 agosto 2020 12:21
Oroscopo di Labaro del 08/08/2020: il Sagittario è inarrestabile
08 agosto 2020 08:08
Oroscopo di Labaro del 07/08/2020: Luna nel segno dell'Ariete
07 agosto 2020 08:30
Oroscopo di Labaro del 06/08/2020: giornata interessante per l'Ariete
06 agosto 2020 08:43
Oroscopo di Labaro del 05/08/2020: il Leone non deve esitare troppo
05 agosto 2020 08:52
Oroscopo di Labaro del 04/08/2020: giornata al centro dell'attenzione per l'Ariete
04 agosto 2020 08:11
Oroscopo di Labaro del 03/08/2020: per la Vergine mese di preparazione per grandi successi
03 agosto 2020 09:12
Oroscopo di Labaro del 02/08/2020: bella carica energetica per l'Acquario
02 agosto 2020 10:02
Oroscopo di Labaro del 01/08/2020: Scorpione, oggi fai quante più cose possibili
01 agosto 2020 08:17
Oroscopo di Labaro del 31/07/2020: Scorpione motivato e determinato
31 luglio 2020 08:52
Oroscopo di Labaro del 30/07/2020: bella energia per lo Scorpione
30 luglio 2020 12:06
Oroscopo di Labaro del 29/07/2020: oggi giornata positiva per l'Ariete
29 luglio 2020 11:20
Oroscopo di Labaro del 28/07/2020: periodo di scelte importanti per la Bilancia
28 luglio 2020 08:33
Oroscopo di Labaro del 27/07/2020: oggi risposte in arrivo per la Bilancia
27 luglio 2020 08:39
Oroscopo di Labaro del 26/07/2020: oggi il Leone sarà protagonista
26 luglio 2020 08:43
Oroscopo di Labaro del 25/07/2020: forte energia oggi per il Leone
25 luglio 2020 08:38
Oroscopo di Labaro del 24/07/2020: fine settimana che promette bene per il Leone
24 luglio 2020 08:49
Oroscopo di Labaro del 23/07/2020: è il momento di pensare al futuro per il Cancro
23 luglio 2020 08:21
Oroscopo di Labaro del 22/07/2020: estate carica di progetti per il Sagittario
22 luglio 2020 12:20
Oroscopo di Labaro del 21/07/2020: favoriti i progetti e la creatività per il Sagittario
21 luglio 2020 08:43
Oroscopo di Labaro del 20/07/2020: i Vergine ritrovano complicità
20 luglio 2020 09:17
Oroscopo di Labaro del 19/07/2020: oggi l'Ariete domina
19 luglio 2020 08:18
Oroscopo di Labaro del 18/07/2020: in arrivo il periodo della liberazione per lo Scorpione
18 luglio 2020 08:25
Oroscopo di Labaro del 17/07/2020: giornata interessante per l'Ariete
17 luglio 2020 08:40
Oroscopo di Labaro del 16/07/2020: relazioni favorite per l'Ariete
16 luglio 2020 08:36
Oroscopo di Labaro del 15/07/2020: grande forza in più per la Vergine
15 luglio 2020 08:08
Oroscopo di Labaro del 14/07/2020: belle emozioni per il Capricorno
14 luglio 2020 08:20
Oroscopo di Labaro del 13/07/2020: giornata particolare per l'Ariete
13 luglio 2020 08:32
Oroscopo di Labaro del 12/07/2020: oggi l'Ariete è un segno vincente
12 luglio 2020 09:05
Oroscopo di Labaro del 11/07/2020: grande forza sentimentale per l'Ariete
11 luglio 2020 09:20
Oroscopo di Labaro del 10/07/2020: Luna favorevole per lo Scorpione
10 luglio 2020 08:23
Oroscopo di Labaro del 09/07/2020: grande forza per il Capricorno
09 luglio 2020 09:01
Oroscopo di Labaro del 08/07/2020: voglia di rinnovarsi per la Bilancia
08 luglio 2020 08:44
Oroscopo di Labaro del 07/07/2020: nuove opportunità per i Gemelli
07 luglio 2020 09:05
Oroscopo di Labaro del 06/07/2020: cielo da sfruttare per la Vergine
06 luglio 2020 08:57
Oroscopo di Labaro del 05/07/2020: oggi buone intuizioni per lo Scorpione
05 luglio 2020 08:52
Oroscopo di Labaro del 04/07/2020: creazione e progettualità travolgono l'Acquario
04 luglio 2020 09:06
Oroscopo di Labaro del 03/07/2020: è il momento delle scelte per l'Acquario
03 luglio 2020 08:53
Oroscopo di Labaro del 02/07/2020: grande forza per il Sagittario
02 luglio 2020 08:33
Oroscopo di Labaro del 01/07/2020: motivazione ed intuizione per lo Scorpione
01 luglio 2020 08:26
Oroscopo di Labaro del 30/06/2020: buone intuizioni per lo Scorpione
30 giugno 2020 09:03
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