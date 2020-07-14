Oroscopo di Labaro del 14/07/2020: belle emozioni per il Capricorno
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Avete una gran voglia di fare ma le risorse giuste mancano. Fatevi avanti a livello sentimentale, se c'è stata un'incomprensione, va a riparato prima di agosto.
TORO
Oggi siete dinamici anche se avete bisogno di certezze. Potrebbero esserci dei problemi economici oppure a casa, fate attenzione.
GEMELLI
Siete molto attivi, queste giornate sono decisive per la chiusura di un contratto e per l'amore. Avete rivalutato la famiglia.
CANCRO
Lottate per la tranquillità. Ieri ed oggi giornate pesanti, intriganti le relazioni nel prossimo weekend. Scelte decisive per chi ha una famiglia.
LEONE
Siete contrariati e nervosi, siete orgogliosi e chi vi conosce bene sa che siete piuttosto irritati. Tra oggi e domani scontro, attenzione anche a livello fisico.VERGINE
Oggi e domani giornate interessanti. I problemi sono stati tanti e la fatica si fa sentire. Il 2020 è un anno di crescita più a livello lavorativo che non sentimentale.
BILANCIA
Siete un po' meno tormentati. In questo momento vi sentite attaccati, siete persone sensibili, spesso l'amore è il vostro rifugio.
SCORPIONE
Oggi siete contrariati e nervosi, oggi e domani serve cautela. Avete una personalità contraddittoria, a volte troppo pigri, altre troppo agitati.
SAGITTARIO
Cercate un amore perduto o allontanato. Periodo che non vi regala novità. Già domenica potrebbe andar meglio.Il segno del giorno: CAPRICORNO
Siete molto forti in questi giorni, riuscite a dominare la scena e a vivere belle emozioni. Grande voglia di ricominciare! Preoccupati a livello sentimentale.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.
ACQUARIO
Oggi e domani siete affaticati. Se possibile dovreste rimandare alcuni incontri a giovedì. Chi non ha troppo amore potrebbe essere perplesso.
PESCI
Oggi e domani giorni favorevoli! Potreste essere preoccupati per il vostro partner, uno dei due forse ha problemi economici.