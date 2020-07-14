Oroscopo di Labaro del 14/07/2020: belle emozioni per il Capricorno

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Avete una gran voglia di fare ma le risorse giuste mancano. Fatevi avanti a livello sentimentale, se c'è stata un'incomprensione, va a riparato prima di agosto.

TORO

Oggi siete dinamici anche se avete bisogno di certezze. Potrebbero esserci dei problemi economici oppure a casa, fate attenzione.

GEMELLI

Siete molto attivi, queste giornate sono decisive per la chiusura di un contratto e per l'amore. Avete rivalutato la famiglia.

CANCRO

Lottate per la tranquillità. Ieri ed oggi giornate pesanti, intriganti le relazioni nel prossimo weekend. Scelte decisive per chi ha una famiglia.

LEONE

Siete contrariati e nervosi, siete orgogliosi e chi vi conosce bene sa che siete piuttosto irritati. Tra oggi e domani scontro, attenzione anche a livello fisico.

Oggi e domani giornate interessanti. I problemi sono stati tanti e la fatica si fa sentire. Il 2020 è un anno di crescita più a livello lavorativo che non sentimentale.

BILANCIA

Siete un po' meno tormentati. In questo momento vi sentite attaccati, siete persone sensibili, spesso l'amore è il vostro rifugio.

SCORPIONE

Oggi siete contrariati e nervosi, oggi e domani serve cautela. Avete una personalità contraddittoria, a volte troppo pigri, altre troppo agitati.

SAGITTARIO

Cercate un amore perduto o allontanato. Periodo che non vi regala novità. Già domenica potrebbe andar meglio.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

Siete molto forti in questi giorni, riuscite a dominare la scena e a vivere belle emozioni. Grande voglia di ricominciare! Preoccupati a livello sentimentale.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

ACQUARIO

Oggi e domani siete affaticati. Se possibile dovreste rimandare alcuni incontri a giovedì. Chi non ha troppo amore potrebbe essere perplesso.

PESCI

Oggi e domani giorni favorevoli! Potreste essere preoccupati per il vostro partner, uno dei due forse ha problemi economici.