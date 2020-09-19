Oroscopo di Labaro del 19/09/2020: Cancro, oggi stabilite il vostro piano d'attacco

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Alcuni giorni sarebbe meglio mettere a tacere la propria coscienza. Non c'è niente di male nel volersi distaccare da questioni che non vi riguardano personalmente.

TORO

Avete da dire qualcosa ad un membro della vostra famiglia che non accetterà critiche. Forse in passato avete esagerato ma ora dovete eliminare i vostri pensieri negativi.

Avete chiaro il vostro quadro professionale. Iniziate ad agire. Una volta sistemati i dubbi agirete con tranquillità.

IL SEGNO DEL GIORNO: CANCRO

Nei giorni passati avete avuto degli avvertimenti, oggi momento cruciale per stabilire il piano d'attacco. Non avete il coraggio di mettervi alla prova ma...

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.

LEONE

Non è bastato mettere a disposizione tutto il vostro sapere. In questa giornata non dovete fare proprio niente.

VERGINE

Non vi fate cogliere dall'ansia, non potete sempre agire d'istinto. Meglio procedere per gradi ed attendere i risultati delle vostre scelte.

Agite per i vostri obiettivi come meglio credete. Non alimentate rancori con il passato, non è il modo migliore per aumentare la fiducia reciproca.

Giornata semplice oggi. Gradualmente ritroverete la serenità. Alternate momenti di sconforto ad entusiasmo.

SAGITTARIO

Prevenite dei malumori, aumentate la vostra attenzione. Evitate che qualcuno mini la vostra serenità.

CAPRICORNO

Oggi ogni atteggiamento potrebbe essere interpretato male. In ambito professionale evitate malumori.

Oggi controllate e mantenete il vostro equilibrio. La calma, pur non essendo la vostra virtù potrete acquisirla.

PESCI

Non affrontate discorsi difficili oggi, attenetevi solo alle regole base.