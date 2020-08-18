Oroscopo di Labaro del 18/08/2020: Toro, puntate in questa giornata sui vostri progetti

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Lavorate su come reagite, specie alle critiche ed alle problematiche quotidiane. Lavorateci ora, ne avete anche bisogno.

IL SEGNO DEL GIORNO: TORO

In questa giornata puntate sui vostri progetti, sarebbe meglio accantonare tutto quello che vi porterebbe via del tempo. Sguardo rivolto anche al futuro.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Ceccherini. Nato l’11 maggio del 1992 a Livorno, Ceccherini è del segno del Toro.

GEMELLI

Non dovete abbattervi, ne siete usciti. Le vostre capacità vi hanno portato a questo punto.

CANCRO

Oggi sarà più faticoso avere la mente lucida e prendere decisioni in modo razionale. Tuttavia avete dalla vostra parte delle persone che vi sanno consigliare.

LEONE

Siete stanchi e provati, potrete affidarvi alla vostra razionalità. Avete la lucidità mentale che altri vi invidierebbero.

VERGINE

Avete avuto qualche impegno, da trascorrerei famiglia o con le persone che amate. Oggi siete in recupero. Cercate di capire quale sia il modo migliore, fatelo in modo naturale, senza artificiosità.

BILANCIA

Se avete mancato, recuperate, invece di accusare chi vi sta di fronte. Anche se lo fate come difesa personale, non è detto che sia la cosa più giusta.

SCORPIONE

Prendete più pareri possibili sulla questione che maggiormente vi interessa. L'importante è essere coerenti con ciò che si è adesso, se avete dubbi, rimandate a domani.

SAGITTARIO

Le vostre esperienze vi aiutano a migliorare, a capire che cosa sia meglio per voi, per le persone che vi circondano. Se mostrate rancore o nostalgia, dimostrerete solo immaturità.

CAPRICORNO

Lasciate dubbi dentro ad un cassetto chiuso e andate avanti con i progetti che avete desiderato da tempo. Dal punto di vista personale ed affettivo, dovreste tentare di raccogliere i segnali.

ACQUARIO

In questa giornata dovrete prendere delle decisioni che riguardano solo voi e quello che vi fa star bene. Per aiutare qualcuno che vi è vicino ancor prima migliorate voi stessi.

PESCI

Non dovete aver paura di fallire, siete in gioco. Tante questioni da chiarire, ormai è tutto sotto il vostro stretto controllo.