Oroscopo di Labaro del 24/08/2020: giornata di occasioni per i Gemelli

ARIETE

Oggi dovrete assistere ad un qualcosa di inusuale per voi e per il vostro carattere. Sarebbe il massimo riuscire a stemperare la tensione esistente tra le persone che incontrerete.

TORO

State dimostrando un pochino di responsabilità, che per voi non è così scontato. Provate a dare una chances alle persone.

Il segno del giorno: GEMELLI

Ci saranno occasioni per esprimere le proprie opinioni, evitate di risparmiarvi. Se non riguarda il vostro lavoro o vita personale è indispensabile che diciate la vostra.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Riccardo Sottil. Nato il 3 giugno del 1999 a Torino, Sottil è del segno dei Gemelli.

CANCRO

Cercate di non stuzzicare ma di stare un po’ sulle vostre. Vi costerà fatica non immischiarvi in dei pettegolezzi.

LEONE

Non siete abbastanza presenti con qualcuno, recriminazioni silenziose in vista. Non sempre la gente vi dice in faccia ciò che pensa perchè voi non li ascoltate.

VERGINE

Non dovete per forza fare tutto nello stesso modo. Avete diverse possibilità per la vostra vita professionale ma proprio non volete credere a quello che vi dicono altre persone.

BILANCIA

Le piccole differenze potrebbero essere fondamentali per il lavoro. Ci sono momenti in cui il confronto è necessario, avete già avuto qualche esperienza di questo tipo.

SCORPIONE

Oggi dovete prendere delle piccole decisioni ma non dovete credere di avere la via spianata. Le persone coinvolte potrebbero avere diverso peso per voi, quindi non sottovalutate i vostri pensieri, vi aiuterà per il futuro.

SAGITTARIO

Sarebbe il caso di chiedersi perchè non riuscite ad affrontare alcuni discorsi, di chi e che cosa avete paura? Non siate troppo timidi.

CAPRICORNO

Avete preferito più volte una strada semplice, per non impegnarvi fino in fondo ad un progetto. Troverete meno salite e non sarà semplice abituarvi sempre a tutto.

ACQUARIO

Non dovete rapportarvi con persone che non conoscete oggi. Cercate di non esagerare con la moralità e la presunzione.

PESCI

Non siate troppo apprensivi, fingete un interesse per allentare la tensione esistente. Meglio non intensificare alcuni tratti del carattere di delle persone.