Oroscopo di Labaro del 28/07/2020: periodo di scelte importanti per la Bilancia

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Confusione nella vostra vita. A livello lavorativo potrebbero emergere dei contrasti. Consultatevi con una persona che sappia ben indirizzarvi. Mettetevi in mostra il più possibile.

TORO

Martedì andrà gestito con cautela, soprattutto a livello sentimentale. Sul lavoro siete distratti e svogliati.

GEMELLI

Avete voglia di mettervi alla prova. A livello lavorativo martedì potrebbe essere una giornata produttiva. Non rimandate niente a domani.

CANCRO

Martedì estremamente polemico nelle relazioni interpersonali. Non esagerate con i noni. A livello lavorativo sembra che vi manchino tutte le certezze.

LEONE

Oggi si manifesteranno perplessità ed incertezze. Chi vive un rapporto di coppia potrebbe decidere di chiuderlo. A livello lavorativo, cambiamenti in vista.

VERGINE

Oggi siate cauti. Il vostro partner dovrà cercare di relazionarsi in modo diplomatico. A livello lavorativo c'è qualche progetto intrigante.

IL SEGNO DEL GIORNO: BILANCIA

Evitate di prendere ogni situazione di petto, questo è un periodo di scelte e decisioni importanti.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.

SCORPIONE

In questi giorni vi capita spesso di dire "no" alle persone. La Luna vi invita ad amare e ad aprire il vostro cuore anche se siete single! Evitate di lasciare questioni in sospeso.

SAGITTARIO

Siete reattivi e pieni di energia. Il consiglio è non sprecare le buone occasioni che vi si possono parare davanti. A livello sentimentale c'è qualcosa da rivedere.

CAPRICORNO

Oggi giornata di incomprensioni e scontri. Il consiglio è trovare un'intesa. A livello lavorativo dovrebbe iniziare una fase più propositiva.

ACQUARIO

Potreste sentirvi un po' giù di tono e con poca voglia. A livello lavorativo dovreste cercare di farvi valere.

PESCI

Oggi siete più determinati del solito. Il consiglio è affrontare ogni cosa di petto, senza rimanere niente. il suggerimento? Studiate bene ogni mossa.