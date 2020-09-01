Oroscopo di Labaro del 01/09/2020: Leone, giornate piene di novità

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Fate tacere le vostre ansie cercando di pensate a quello che vi circonda. Non vi perderete nella vostra mente, non dovrete mettervi dei paletti a chi vi è intorno.

TORO

Non tutto quello che sta avvenendo potrebbe devi la giusta dimensione. In qualche modo lascerete indietro anche molte zavorre importanti.

GEMELLI

Cercate di dare un senso alla vostra giornata, non perdetevi nelle vostre elucubrazioni, queste potrebbero portarvi solo altri impicci.

CANCRO

Scegliete della attività alternative. Se il passato non vi soddisfa, siete sulla strada giusta per rivoluzionare la vostra vita.

Il segno del giorno: LEONE

Giornate piene di novità ma nonostante questo non avete ancora nuove idee. Buone opzioni per il momento ma non le avete messe in pratica.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

Le promesse oggi potrebbero essere un buon incentivo, cercate di fare del vostro meglio. A volte non riuscite a mettervi dei paletti.

Siete attratti da alcune persone ma date priorità ai vostri rapporti. Non sempre ci si può buttare a capofitto, così come non è giusto evitare quando si hanno importanti sensazioni.

SCORPIONE

Se non siete convinti di ciò che state facendo non significa che tutti quelli che vi sono intorno debbano prendere delle precauzioni. Staccatevi da chi vi vuole sempre vicino per essere indirizzati.

SAGITTARIO

Fate qualcosa di importante. Cercate nuove idee, anche quelle abbandonate potrebbero avere una nuova linfa. Tutti vi metteranno vostro agio, quello che vi dovrebbe colpire è la generosità degli altri.

CAPRICORNO

Mettere dei paletti non significa che tutto dipenderà dal modo nel quale allontanerete qualcuno. Potreste aver bisogno di dare più spazio a voi stessi.

ACQUARIO

Siete un po' perplessi ma questo non dipende dagli ultimi eventi. Non mettetevi in un angolo altrimenti tutti penseranno che non avete abbastanza forza.

PESCI

Mettetevi nei panni di chi vorrebbe avere un'altra possibilità. Qualche volta ci sono grandi opportunità per perdonare e ricostruire.