Oroscopo di Labaro del 16/10/2020: Bilancia, avete un asso nella manica

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

In questa giornata dovrete organizzarvi per il meglio. Dovrete prestare attenzione a tutto quello che riguarda l'economia e la gestione delle finanze.

TORO

Dovrete necessariamente mettere dei paletti a coloro che continuano a intromettersi nella vostra vita privata. Sarà importante continuare a mettere un semino per volta, provando ad evitare tutti quelli che non vi faranno vivere bene.

Non avete ancora capito come intrecciare i vostri appuntamenti. Oggi avrete a che fare con persone che la sanno lunga.

Siete spaventati dalle responsabilità che potrebbero conseguirne. Tutti devono fare il grande paso quindi non vi potrete esimere, altrimenti rischiate di tornare indietro.

La vostra maturità potrebbe essere messa alla prova. Lo avete sottovalutato quindi ora siete in ansia.

VERGINE

Avete pressione da parte delle persone che lavorano insieme a voi, evidentemente vorrebbero maggiore coinvolgimento. È un aspetto controverso del vostro carattere.

IL SEGNO DEL GIORNO: BILANCIA

Siete sicuri di avere un asso nella manica ma tutto quello che al momento avete sono solo promesse. Il vostro amore potrebbe cambiare molto, anche la buona riuscita degli affari.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic.Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.

SCORPIONE

In questa giornata dovrete mantenere l'equilibrio, potrebbero esserci degli eventi inattesi, non è detto che siano negativi. Non siete propensi alle sorprese, in quanto non potete controllarle.

SAGITTARIO

Sarebbe meglio restare a casa e non uscire. Fatevi forza, rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Non mettetevi in discussione. La vostra voglia di fare non dovrebbe sconfinare nello strafare o nell'essere superbi.

ACQUARIO

I tumulti si stanno alleviando, dovete ringraziare voi stessi. Ora continuante in questo senso, senza lasciare che le persone si intimoriscano.

PESCI

Le persone della vostra famiglia vorrebbero fare diverse cose insieme a voi. Importante raggiungere la serenità, mettendo al primo posto i sentimenti.