Oroscopo di Labaro del 05/09/2020: Capricorno, non vi lasciate scappare momenti del genere

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Rischiate di perdere di vista un importante obiettivo. Avete nuovi progetti professionali in mente, appena si sono un po' sistemate le cose potrete svilupparli.

TORO

Prendetevi una pausa, non esitate a farlo. Dovreste trovare un modo per demandare a qualcuno le vostre attività.

GEMELLI

Dovreste provare a dare un maggior slancio, trovando delle buone alternative. Non siete a corto di idee, non sarà difficile optare per la via più breve. Il vostro ottimismo poi farà il resto.

CANCRO

Siete intraprendenti ma in questa giornata avrete bisogno di qualcosa in più. Concedetevi una possibilità per scoprire fino a dove ci si possa spingere.

LEONE

Non abbiate troppe ansie in questo periodo. È normale sentirsi insoddisfatti poiché è nella vostra natura, potete iniziare qualcosa di nuovo.

Fino a quando non troverete il modo di mettervi in discussione sul serio proverete un certo senso di inferiorità. Per quanto riguarda la pratica siete anche troppo ottimisti.

Cercate di andare in profondità e di raggiungere un nuovo traguardo. Non dovrete fare altro che impegnarvi.

Avete degli impegni che non potete disdire. Non impiegate il vostro tempo in modo sbagliato. Abbiate pazienza e troverete la strada più giusto per voi.

SAGITTARIO

Avete messo in discussione dei rapporti di lavoro, il vostro modo di fare però non è cambiato. In realtà dovrebbe essere la giusta conclusione.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

Avete lungamente atteso dei momenti del genere quindi ora non ve li lascerete scappare. Spesso pensate prima a come sistemare delle cose, ma in certe occasioni bisognerebbe fare il contrario.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

ACQUARIO

Essere gentili e disponibili è una qualità ma non dovrete passare per quelli che hanno sempre tempo. Approfittarsi è un attimo, lasciarvi sfuggire di mano la situazione anche.

PESCI

Sarete un passo più avanti rispetto al traguardo. L'importante è non farvi sopraffare, specialmente in questo periodo che siete tranquilli, proprio per via di un futuro certo.