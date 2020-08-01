Oroscopo di Labaro del 01/08/2020: Scorpione, oggi fai quante più cose possibili
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Oggi giornata tortuosa. Questo sabato è di verifica, per le relazioni d'amore.
TORO
Oggi siete molto forti, non riversate l'agitazione per domenica. Gli altri intorno vi stanno privando di qualcosa.
GEMELLI
Oggi e domani saranno giornate migliori. Se il lavoro vi tiene lontano, riconciliatevi.
CANCRO
Siete turbati, il consiglio è di non rovinare l'amore con inutili elucubrazioni mentali.
LEONE
Giornata importante oggi, liberate il vostro cuore. Sconsigliati i gesti azzardati per il 2021.
VERGINE
Sabato importante per voi. Potreste risolvere un problema al più presto o registrerete grandi novità. Agosto caldo a livello sentimentale.
BILANCIA
Siete pensierosi e turbati. Avrete comunque una fine dell'anno che vi vedrà vincenti. Attenzione non privatevi di vere emozioni.
IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE
Siate chiari, approfittate oggi per fare quante più cose possibili. Sentimentalmente i rapporti che nascono ora sono molto vitali, agosto potrebbe farvi vivere emozioni complete.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.
SAGITTARIO
Fatevi due conti. In amore state per concludere il periodo di chiusura e frustrazione.
CAPRICORNO
Siete avvantaggiati in molte cose. Ora siete nelle tenebre, presto la luce. Liberatevi di qualche peso!
ACQUARIO
Avete una bella carica energetica. Potreste diventare più moralisti, riflessivi e tradizionali.
PESCI
Fine settimana interessante, Mercurio favorevole per portare qualche agevolazione.