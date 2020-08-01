Oroscopo di Labaro del 01/08/2020: Scorpione, oggi fai quante più cose possibili

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi giornata tortuosa. Questo sabato è di verifica, per le relazioni d'amore.

TORO

Oggi siete molto forti, non riversate l'agitazione per domenica. Gli altri intorno vi stanno privando di qualcosa.

GEMELLI

Oggi e domani saranno giornate migliori. Se il lavoro vi tiene lontano, riconciliatevi.

CANCRO

Siete turbati, il consiglio è di non rovinare l'amore con inutili elucubrazioni mentali.

LEONE

Giornata importante oggi, liberate il vostro cuore. Sconsigliati i gesti azzardati per il 2021.

VERGINE

Sabato importante per voi. Potreste risolvere un problema al più presto o registrerete grandi novità. Agosto caldo a livello sentimentale.

BILANCIA

Siete pensierosi e turbati. Avrete comunque una fine dell'anno che vi vedrà vincenti. Attenzione non privatevi di vere emozioni.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

Siate chiari, approfittate oggi per fare quante più cose possibili. Sentimentalmente i rapporti che nascono ora sono molto vitali, agosto potrebbe farvi vivere emozioni complete.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Fatevi due conti. In amore state per concludere il periodo di chiusura e frustrazione.

CAPRICORNO

Siete avvantaggiati in molte cose. Ora siete nelle tenebre, presto la luce. Liberatevi di qualche peso!

ACQUARIO

Avete una bella carica energetica. Potreste diventare più moralisti, riflessivi e tradizionali.

PESCI

Fine settimana interessante, Mercurio favorevole per portare qualche agevolazione.