Oroscopo di Labaro del 30/09/2020: Sagittario, cercate di capire i vostri punti di forza

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi non avete grandi progetti. Se non avete troppe aspettative riuscirete ad apprezzare tutto quello che ne conseguirà.

TORO

Le giornate sono davvero più lunghe, se le passerete soltanto a lamentarvi. Prendete la parte migliore e cercate di valorizzarla come merita.

Le parole che prefetti oggi potrebbero avere un doppio senso. Spesso parlate a sproposito, ma solo perchè vorreste risultare simpatici ed originali.

Certe volte è meglio prendere delle decisioni. Al momento non siete neanche sicuri di avere il motore acceso...

LEONE

Potete passare oltre il giudizio. Se vi sentite delusi, svuotati e pronti vuol dire che avete cambiato opinione. Man mano che vi farete coraggio ritroverete la grinta per fare tutto.

VERGINE

Siete già fatti così di vostro, figuriamoci se avete qualche dubbio su coloro che vi circondano. Questo atteggiamento provocherà delle reazioni, ma oggi siete pronti, anzi non aspettate altro.

BILANCIA

Impegnatevi oggi. Se riuscite a stare al passo con tutti i vostri appuntamenti sarete già a buon punto. Cercate di prendere ritmo e datevi una scossa.

SCORPIONE

Non sapete bene comportavi in questo periodo, non significa che non dovete essere educati.

IL SEGNO DEL GIORNO: SAGITTARIO

Vorreste vivere qualcosa di speciale. Dovete impegnarvi un po' per raggiungerle e per organizzare. Capite quali sono i vostri punti di forza.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d’Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.

CAPRICORNO

Perdonate i vostri eccessi ma anche quelli degli altri, altrimenti non ci sarebbe coerenza. Prendete consapevolezza, una volta che non riuscirete a mettere in ordine i vostri pensieri.

Mettete meno benzina sul fuoco, soprattutto con chi amate. Fate molto peggio di quelli che se ne infischiano. Dovreste trovare il modo giusto per restare vicino.

PESCI

Vi mancano gli affetti. Dovreste preferire l'aspetto personale a quello professionale. Se non siete in grado di coglierlo allora avete un problema da risolvere.