Oroscopo di Labaro del 19/07/2020: oggi l'Ariete domina

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

Il segno del giorno: ARIETE

Oggi siete forti e dominatori. Siete estremamente scontrosi. Il consiglio è non fare le ore piccole e di non commettere imprudenze.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Recuperate informazioni solide per il futuro. Il vostro comunque è un giusto atteggiamento, dovrete cercare più certezze per vivere un 2021 più sicuro.

GEMELLI

Siete frastornati, avete troppe cose da fare. Consiglio? Non fatevi rimproverare per una certa assenza dal vostro partner.

CANCRO

Siete emotivi, con la Luna nel segno sentite il bisogno di prendervi una belle pausa di relax. Il consiglio è stare con le persone che amate.

LEONE

Momento difficile per progettare. Chi ha una propria attività dovrebbe limitare gli investimenti azzardati.

VERGINE

Siete motivati e positivi. Le coppie in crisi dovrebbero programmare un agosto di relax.

BILANCIA

Siete tesi e nervosi, magari a causa di determinati ritardi. La sfera sentimentale è protetta, tuttavia è aumentata la tensione.

SCORPIONE

Sprigionate grande sensualità che dovreste trasformare in energia positiva. Avete una grande verve, buone intuizioni. Fate attenzione a livello lavorativo anche se non volete fare sempre le stesse cose.

SAGITTARIO

Giornata tranquilla, forse è il vero dramma per voi, vi piace arrabbiarvi ed essere protagonisti. Siete grandi amanti delle avventure e della vita, ma ogni tanto è importante riposare!

CAPRICORNO

Molte cose non vanno bene, ci sono tante perplessità. Evitate di prendere decisioni affrettate, non cadete nelle provocazioni.

ACQUARIO

Dovete avere persone solidali intorno per costruire qualcosa di bello, giornata favorevole per gli incontri.

PESCI

Potete trovare qualcosa di emozionante, la giornata di oggi sarà favorevole. Il consiglio è ritrovare quel fermento che da marzo vi manca.