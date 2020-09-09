Oroscopo di Labaro del 09/09/2020: Sagittario, avete bisogno della giusta spinta

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Troppe incognite in questa giornata. Senza giudicare riuscirete a restare distaccati da certi comportamenti.

TORO

Mettetevi in disparte ad osservare, non ce la fare a mantenete troppo tempo questo comportamento. Dite la vostra, ci sarà qualche momento di imbarazzo al quale si dovranno abituare tutti coloro che non vi conoscono.

GEMELLI

Visto che dovete raggiungere un obiettivo, cercate soluzioni. Non potete contare su qualcun altro.

CANCRO

Non necessariamente dovete troncare una promessa, servono vie di mezzo. Prendetevi del tempo.

LEONE

Non c'è niente di male nel prendere le distanze dalle persone, soprattutto se vi provocano ansia. Verificate che vi siano dei meccanismi.

Tornate alle vecchie abitudini che vi appiattiscono. Potrebbe essere una buona giornata per conoscere nuove persone oppure mettere in luce certi criticismi.

Iniziate a dare più ordine alla vostra giornata. Troverete delle interessanti novità che vi metteranno sempre nella condizione di trovare slanci positivi.

Lasciate che le perplessità vi assalgano, dovete analizzarle e dargli la giusta direzione. Ci saranno delle incertezze che vi metteranno in condizioni difficili, se decidete di dare una riposta a tutto è quello che otterrete.

IL SEGNO DEL GIORNO: SAGITTARIO

Avete bisogno di essere legati a qualcosa o qualcuno in grado di darvi la giusta spinta. Qualche volta se c'è del supporto, della stima necessaria a nutrire l'entusiasmo e la fiducia in se stessi.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d’Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.

CAPRICORNO

Ci sono delle piccole attività che potete benissimo svolgere ma altre in cui avete bisogno di supporto e di comprensione. Siate testardi e continuate a lottare per i vostri sogni ma non per dei compiti.

ACQUARIO

Avrete la fortuna di vedere già scritta la vostra direzione. Non prendetela per il fatto che una persona sia arrivata prima di voi a raggiungere quel traguardo.

PESCI

A tutti può capitare di uscire fuori dal seminato. Prima o poi avete delle buone possibilità per mettere in moto il vostro progetto ma se oggi non sarà possibile, sarà meglio non prendersela con qualcuno.