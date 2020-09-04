Oroscopo di Labaro del 04/09/2020: Scorpione, siate positivi oggi

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Grandi novità in arrivo. Avete una cattiva influenza su tutto quello che state portando avanti ora. Non esistono momenti giusti o sbagliati, tutto dipende dal vostro atteggiamento, mantenete equilibrio.

TORO

Sensazioni nuove oggi, nuovi spiragli si stanno aprendo ma non sapete fino a che punto spingervi. Avete la possibilità di scoprire nuovi aspetti del vostro carattere.

GEMELLI

Dovete prendere in considerazioni diverse opinioni oggi senza tralasciare nulla. Avrete davvero poco margine di errore.

CANCRO

Non siete soddisfatti di quello che avete. Superate tutto con l'ascolto e la sincerità, tutti i vostri dubbi verranno spazzati via.

LEONE

Queste delusioni vi hanno portato dove siete oggi. Sarebbe bene provare a mettersi al sicuro da queste incertezze.

Avete delle proposte da offrire ai vostri colleghi, non tiratevi indietro. Non c'è alcun motivo per cui non debbano ascoltarvi, prendete seriamente in considerazione un prossimo progetto insieme.

Il vostro punto di vista emotivo è difficile, avete troppo a cuore queste idee. Avete paura del cambiamento, ammettetelo oggi.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

Dovrete essere molto più positivi rispetto al solito, vi è stata concessa un'opportunità che non tutti avranno. Mettete dei paletti alle vostre idee.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

Esultanza di Federico Chiesa dopo il gol

SAGITTARIO

Fraintenderete degli atteggiamenti oggi. Non riuscite a dare una svolta positiva alla giornata, controllatevi.

CAPRICORNO

Grandi aspettative in questa giornata, arriveranno come no ma sarete sorridenti. Siate aperti e spontanei.

ACQUARIO

Non abbattetevi, già dalle prime ore del mattino quando riceverete una notizia. Avete la soluzione ai vostri problemi.

PESCI

Dovete per forza concludere un affare o progetto. Datevi da fare e chiacchierate di meno!