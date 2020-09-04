Oroscopo di Labaro del 04/09/2020: Scorpione, siate positivi oggi
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Grandi novità in arrivo. Avete una cattiva influenza su tutto quello che state portando avanti ora. Non esistono momenti giusti o sbagliati, tutto dipende dal vostro atteggiamento, mantenete equilibrio.
TORO
Sensazioni nuove oggi, nuovi spiragli si stanno aprendo ma non sapete fino a che punto spingervi. Avete la possibilità di scoprire nuovi aspetti del vostro carattere.
GEMELLI
Dovete prendere in considerazioni diverse opinioni oggi senza tralasciare nulla. Avrete davvero poco margine di errore.
CANCRO
Non siete soddisfatti di quello che avete. Superate tutto con l'ascolto e la sincerità, tutti i vostri dubbi verranno spazzati via.
LEONE
Queste delusioni vi hanno portato dove siete oggi. Sarebbe bene provare a mettersi al sicuro da queste incertezze.VERGINE
Avete delle proposte da offrire ai vostri colleghi, non tiratevi indietro. Non c'è alcun motivo per cui non debbano ascoltarvi, prendete seriamente in considerazione un prossimo progetto insieme.BILANCIA
Il vostro punto di vista emotivo è difficile, avete troppo a cuore queste idee. Avete paura del cambiamento, ammettetelo oggi.
IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE
Dovrete essere molto più positivi rispetto al solito, vi è stata concessa un'opportunità che non tutti avranno. Mettete dei paletti alle vostre idee.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.
SAGITTARIO
Fraintenderete degli atteggiamenti oggi. Non riuscite a dare una svolta positiva alla giornata, controllatevi.
CAPRICORNO
Grandi aspettative in questa giornata, arriveranno come no ma sarete sorridenti. Siate aperti e spontanei.
ACQUARIO
Non abbattetevi, già dalle prime ore del mattino quando riceverete una notizia. Avete la soluzione ai vostri problemi.
PESCI
Dovete per forza concludere un affare o progetto. Datevi da fare e chiacchierate di meno!