Oroscopo di Labaro del 28/08/2020: amore in sospeso per il Capricorno

ARIETE

Le vostre preoccupazioni riguardano il lavoro, non siate però troppo logorroici. Rischiate di fare una pessima impressione a chi vuole lavorare in serenità.

TORO

Inizierete presto la vostra mattina. Avete dato occasioni a chi non le ha meritate, state attenti.

GEMELLI

Non volete troppi grattacapi. Prendete un appuntamento per divertirvi e mettete apposto alcuni aspetti personali.

CANCRO

Oggi giornata di ripresa non sarete proprio in forma. Oggi coltivate qualche amicizia che avevate un po’ trascurato.

LEONE

Avete messo a disposizione le vostre migliori capacità. Avete due scelte o allontanarvi oppure far presente tutti i vostri sforzi e sacrifici.

VERGINE

Ci sono dei fastidi che non riuscire a digerire, peggioreranno il vostro umore oggi. La calma e la pacatezza vi contraddistinguono di nuovo.

BILANCIA

Cercate solo scuse per non partecipare, non avete voglia di intrattenere discorsi divertenti. Iniziate forse a diventare davvero asociali.

SCORPIONE

Piccoli intoppi per raggiungere il vostro primo obiettivo ma riprovateci domani. In bilico tra troppe situazioni vi provoca stress, non prendere decisioni sbagliate.

SAGITTARIO

Abbiate pazienza, mantenete calma oggi. Chi vi è vicino porterà pazienza solo se lo farete anche voi.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

In amore non avete voluto approfondire alcune conoscenze, ora vi ritrovate con amori in sospeso. Rimediate già da oggi.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

ACQUARIO

Non riuscirete a portare a termine un lavoro, mettetevi già il cuore in pace. Avete molto da fare in questo periodo.

PESCI

Siete stati sibillini nei vostri modi di fare soprattutto con colleghi ed amici. Dovreste solo recuperare.