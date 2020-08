Oroscopo di Labaro del 27/08/2020: giornata propositiva per l’Ariete

Il segno del giorno: ARIETE

Siete più ricchi e consapevoli. Siete maggiormente in armonia con il vostro lavoro. Oggi giornata propositiva.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Se avete coraggio pendete le parti di una persona che vi sta affianco ma che non conoscete abbastanza. Non dovete sentirvi in imbarazzo.

GEMELLI

Sarebbe bene essere un tantino più allegri. Non potete desiderare di meglio che dei piccoli cambiamenti graduali.

CANCRO

I vostri figli potrebbero sembrare diversi da come vi sembravano ieri. In realtà siete in ansia per alcune questioni.

LEONE

Oggi diverse situazioni potrebbero darvi noia. L’apparenza sarà fondamentale, anche perchè non c’è nulla di meglio.

VERGINE

Le caratteristiche che state cercando in un collega o nell’anima gemella potrebbero non essere reali. Non c’è niente di male a puntare in alto ma non troppo. Questo potrebbe far sì che ci siano delle incomprensioni, soprattutto vi privereste di occasioni per essere felice.

BILANCIA

Dovete resistere per un po’ e cercare di farvi forza. Si stanno affacciando nuovi orizzonti ma dovrete essere pronti.

SCORPIONE

Delle volte vi auto convincete di avere delle possibilità che nemmeno esistono. Ad ogni modo da ora in poi avrete modo di rimettere a posto i vostri desideri ma anche progetti.

SAGITTARIO

Dovrete essere piuttosto chiari, non potranno leggervi nel pensiero e non potrete nemmeno pretendere che lo facciano. Avete delle responsabilità alle quali sapete di non poter sfuggire.

CAPRICORNO

Dentro di voi avete sentito un brivido, non è da mettere in ballo alcuni argomenti, in realtà avreste sempre voluto affrontarli a viso aperto. Ora però dovrete tenere fede alla parola data.

ACQUARIO

Finalmente avete lo slancio per superarli, ma vi dovrete impegnare voi per far in modo che possiate incontrarli. Dovete essere voi a mettervi nella situazione migliore ovvero cercare un ostacolo.

PESCI

Diverse occasioni per parlare con una persona al lavoro. Sarà indispensabile non restare in disparte, comunque una posizione che sia la vostra.