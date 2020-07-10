Oroscopo di Labaro del 10/07/2020: Luna favorevole per lo Scorpione

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Grande carica di energia. La Luna sta per entrare nel vostro segno, Marte aiuterà tutti quelli che vogliono vincere una sfida in amore. Potreste vivere con una persona tranquilla. Non buttate all’aria relazioni importanti.

TORO



C’è tanta voglia di fare. Buone novità per chi ha una sua attività. Siete così forti da reggere voi stessi e gli altri!

GEMELLI

Buone considerazioni. Forse manca proprio questo, una carezza. Siete affaticati, andateci cauti in amore.

CANCRO

Cercate di muovervi ora perché in queste 48h avete una marcia in più. In questi giorni siete un po’ sotto pressione, avete discussioni legali o finanziarie.

Difficile selezionare gli impegni, molti di voi in passato hanno viaggiato. Anche le relazioni sono in difficoltà.

Siete affaticati, questa Luna vi invita a fare solo cose che vi interessano. Dovete assolutamente risolvere le complicazioni che avete.

BILANCIA



Siete sotto pressione. Chi ha iniziato ora un lavoro è particolarmente teso.

Il segno del giorno: SCORPIONE

Siete forti anche grazie alla Luna favorevole. Entro qualche mese potreste anche operare una scelta di liberazione che riguarda la tua vita.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Venerdì sottotono. Siete preoccupati per le questioni lavorative, fase un po’ strana.

CAPRICORNO

Datevi da fare in questa giornata. In questi giorni complicazioni a livello lavorativo. La fine del 2020 sarà produttiva.

ACQUARIO

Siete assenti. Bisogna curare di più la forma fisica. Preparatevi a fare nuovi progetti!

PESCI

Siete amareggiati per i sentimenti. Quello che state facendo per il lavoro è importante.