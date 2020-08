Oroscopo di Labaro del 26/08/2020: Ariete, organizzate qualcosa di speciale per chi amate

Il segno del giorno: ARIETE

In questa giornata avete da fare per organizzare qualcosa di speciale per chi amate o almeno ci penserete. Non siete poi così abituati ad esprimere ciò che provate.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Siete sicuri che tutto riguardi solo la vita professionale? Oggi potrebbe essere una giornata perfetta dal punto di vista sentimentale.

GEMELLI

Non dite ciò che state pensando al vostro partner, aspettate che si esprima.

CANCRO

Se state cercando qualcosa per litigare in questa giornata non sarà difficile trovarlo. Potreste anche optare per qualcosa di più pacifico che vi permetta ugualmente di sfogarvi.

LEONE

Oggi potrete essere accontentati. Sicuramente potreste cambiare prospettive viste le nuove circostanze ma mai dire mai.

VERGINE Date un segnale forte a chi ha voluto giocare con voi, chiunque sia. Forse non è il momento più adatto per mettere qualcuno in difficoltà.

BILANCIA

Fate acqua da qualche parte, siete carenti nella relazione di qualsiasi tipo. Fermatevi e cercate di razionalizzare.

SCORPIONE

Prendete le parti di coloro che sapete essere onesti. Se verrete tirati in mezzo probabilmente qualcosa dovete farlo per dimostrare la vostra lealtà.

SAGITTARIO

Ottime ragioni in questa giornata, per dare buca ad una persona o per non presentarvi ad un appuntamento. A dispetto delle ultime tendenze, questo periodo potrebbe essere un completo rinnovamento.

CAPRICORNO

Dovrete prendervi questa patata bollente. Non è giusto però che qualcuno vi dica come muovervi.

ACQUARIO

Sarà meglio rivolgersi a qualcuno di molto più competente di voi.

PESCI

In genere siete bravi ad intuire certe idee peccato che in questa giornata avete la testa tra le nuvole.