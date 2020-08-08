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Oroscopo di Labaro del 08/08/2020: il Sagittario è inarrestabile

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2020 08:08
Oroscopo di Labaro del 08/08/2020: il Sagittario è inarrestabile -
Oroscopo
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ARIETE

Luna nel segno. Siete piuttosto arrabbiati, aggressività riversata in amore o in famiglia. Attenzione alle relazioni sentimentali.

TORO

Se c'è una persona che dovrete incontrare, puntate su domenica.

GEMELLI

Sperate in qualcosa di meglio. Tra agosto e novembre uscirete da una problematica di lavoro.

CANCRO

Siete combattivi e nervosi in queste 24 ore. Nella giornata di oggi c'è molto da fare ma domenica recupererete.

LEONE

Luna e Mercurio sono favorevoli. In amore periodo tranquillo, fate qualcosa in più.

VERGINE

Netto recupero in questo weekend. È iniziato un bel transito di Giove e Saturno favorevoli.

BILANCIA

Grande stress, fase astrologica che terminerà presto. Ci sono molte cose da fare. Non evitate l'amore, siete sempre schivi.

SCORPIONE

Cercate tranquillità. Pensate e date spazio a chi vi vuole bene.

Il segno del giorno: SAGITTARIO

In questo momento non conoscete sosta.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.

CAPRICORNO

Siete un po' nervosi, le prossime tre settimane portano lontananza fisica e psicologica.

ACQUARIO

Condizione positiva. Il vostro unico cruccio è legato alle questioni economiche.

PESCI

Fine settimana importante, da giorni rivalutate la famiglia.

 

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