Oroscopo di Labaro del 08/08/2020: il Sagittario è inarrestabile
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Luna nel segno. Siete piuttosto arrabbiati, aggressività riversata in amore o in famiglia. Attenzione alle relazioni sentimentali.
TORO
Se c'è una persona che dovrete incontrare, puntate su domenica.
GEMELLI
Sperate in qualcosa di meglio. Tra agosto e novembre uscirete da una problematica di lavoro.
CANCRO
Siete combattivi e nervosi in queste 24 ore. Nella giornata di oggi c'è molto da fare ma domenica recupererete.
LEONE
Luna e Mercurio sono favorevoli. In amore periodo tranquillo, fate qualcosa in più.
VERGINE
Netto recupero in questo weekend. È iniziato un bel transito di Giove e Saturno favorevoli.
BILANCIA
Grande stress, fase astrologica che terminerà presto. Ci sono molte cose da fare. Non evitate l'amore, siete sempre schivi.
SCORPIONE
Cercate tranquillità. Pensate e date spazio a chi vi vuole bene.
Il segno del giorno: SAGITTARIO
In questo momento non conoscete sosta.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.
CAPRICORNO
Siete un po' nervosi, le prossime tre settimane portano lontananza fisica e psicologica.
ACQUARIO
Condizione positiva. Il vostro unico cruccio è legato alle questioni economiche.
PESCI
Fine settimana importante, da giorni rivalutate la famiglia.