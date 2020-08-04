Oroscopo di Labaro del 04/08/2020: giornata al centro dell'attenzione per l'Ariete

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

Il segno del giorno: ARIETE

Oggi siete al centro dell'attenzione. Cercate nuova visibilità e chiarezza. Questa settimana è ideale iniziare a programmare qualche novità lavorativa in vista dell'autunno.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Oggi siete pieni di pensieri, il consiglio è evitare discussioni in famiglia. Siete persone romantiche ma vi agitate quando vedere che non c'è troppa concretezza.

GEMELLI

Approfittate della giornata di oggi. La fine dell'anno per voi sarà ricca di successi. Difficile immaginare un futuro migliore.

CANCRO

Oggi e domani giornate importanti. Ideale agosto per rivelare un sentimento. A livello lavorativo persiste una situazione di fermo.

LEONE

Oggi siete stanchi e contrariati come ieri. Ora tutto ciò che vi capita genera delle piccole tensioni.

VERGINE

Fate tutto quello che avete in mente, tra domani e dopodomani sarebbe meglio muoversi. La sfera sentimentale non è particolarmente favorita, ora vi preme di più mettere apposto alcune questioni lavorative.

BILANCIA

Siete forti, domani potrà regalarvi un buon successo personale. Qualcosa potrebbe spingervi a cambiare vita.

SCORPIONE

Oggi siete affaticati, qualcosa non va, dovrete affrontare un problema economico nei prossimi giorni. Siete sempre un po' preoccupati per il vostro futuro.

SAGITTARIO

Oggi siete forti, il transito di Venere già da marzo ha creato la necessità di capire se un amore è importante o meno.

CAPRICORNO

Determinati a livello sentimentale, se il vostro cuore è solo potreste pensare di star bene così. I sentimenti sono un po' obbligati, sono una specie di dubbio nella vostra vita.

ACQUARIO

Siete un po' elettrici ed agitati, in questi giorni bisogna controllare bene le spese. A livello sentimentale è un periodo di calma.

PESCI

Si riapre un discorso d'amore. Cielo incerto. Agosto dovreste dire delle cose scottanti.