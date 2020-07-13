Oroscopo di Labaro del 13/07/2020: giornata particolare per l'Ariete

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

Il segno del giorno: ARIETE

La Luna è nel vostro segno, giornata particolare. Le preoccupazioni maggiori sono quelle lavorative, questa Luna nel segno vi regala una buona energia. Giovedì-venerdì giornate interessanti.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Martin Caceres. Nato il 7 aprile del 1987 a Montevideo, Uruguay, Caceres è del segno dell'Ariete.

TORO

Siete agitati, avete bisogno di chiarezza in ambito economico. Con Giove e Saturno in buon aspetto difficile che non ci sino occasioni.

GEMELLI

A Luglio Venere è nel vostro segno, le relazioni e le idee non mancano, vale soprattutto per i nuovi amori.

CANCRO

Difficile vivere una situazione lavorativa tranquilla, guardate al futuro con preoccupazione. C'è chi attende novità ma dovrà farlo ancora per un po' di tempo.

LEONE

Lunedì importante, dimenticate i torti subiti al lavoro, non reagite alle provocazioni.

Buon inizio settimana, fino a mercoledì giornate interessanti. Ottimo momento per farvi valere.

BILANCIA

Siete tra i segni più stanchi, sono favoriti gli incontri. Cercate di buttare il vostro passato alle spalle.

SCORPIONE

Settimana di benefici, avete un buon oroscopo, siete meno irascibili. Ora avete capito che in amore ci vuole più pazienza.

SAGITTARIO

Siete nervosi e stanchi ma con tante idee. In questi giorni dovete vivere inseguendo un obiettivo.

CAPRICORNO

Giugno e luglio mesi di fermo. Siete in attesa, in riflessione, in vista di una grande conferma.

ACQUARIO

Siete nervosi, in questo lunedì però avete forza. I giovani potrebbero pensare di cambiare vita ed andare altrove.

PESCI

Mese di agitazione, tutto filerà liscio, in amore i problemi vanno affrontati con moderazioni. Siate cauti nei rapporti familiari.