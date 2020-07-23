Oroscopo di Labaro del 23/07/2020: è il momento di pensare al futuro per il Cancro

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi giornata meno potente di ieri, il vostro cielo sarà più libero in autunno, questo è un momento di programmazione. In alcuni giorni sarebbe meglio restare in silenzio.

TORO

Finalmente siete liberi dal nervosismo di queste giornate. Se vi interessano delle persone dovete frequentarle.

GEMELLI

Oggi e domani sarete parecchio confusi, lieve calo della forma fisica.

Il segno del giorno: CANCRO

Oggi recuperate una bella energia, ora è il momento di pensare al futuro. Novità a breve in arrivo.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.

LEONE

Fine settimana importante, in questo momento i sentimenti sono cruciali per voi. Grande dubbio riguarda il lavoro.

VERGINE

Oggi e domani giornate forti ed importanti. A breve riconquisterete l'amore.

BILANCIA

Questo fine settimana vi aiuterà. Chiedere ed ottenere delle cose in questo momento è davvero difficile.

SCORPIONE

Oggi e domani buona energia, miglioramento nelle relazioni e grande voglia di mettervi in gioco. A livello economico dovete agire con prudenza.

SAGITTARIO

Siete un po' giù, nella vostra vita c'è un certo rallentamento. Oggi e domani mantenere la calma potrebbe essere difficile.

CAPRICORNO

Avete una gran voglia di parlare. Giovedì ideale per discutere con qualcuno. Dovete parlare con persone che possono definire meglio il vostro futuro anche se volete gestirlo in prima persona.

ACQUARIO

L'umore varia spesso, in questo periodo siete alle prese anche con un fastidioso problema fisico. L'amore va bene ma ora avete altre priorità.

PESCI

I single sono pensierosi, il consiglio che vi diamo è misurare bene le parole. Non fate le ore piccole.