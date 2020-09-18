Oroscopo di Labaro del 18/09/2020: Cancro, oggi novità nella vostra vita
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Perdonate chi vi è intorno, il rancore non serve, vi fa stare solo peggio. Troppi silenzi, non li sopporterete ancora per molto.
TORO
Non siete più in vena di aspettare, giornata per scoppiare. Non dovete essere per forza diplomatici oggi.GEMELLI
Cercate uno spiraglio di equilibrio. Evitate scontri e rilassatevi.
IL SEGNO DEL GIORNO: CANCRO
Oggi novità nella vostra vita, avete bisogno di una persona vicina. Inizio o proseguo di una bella relazione.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.
LEONE
Fatevi alcune domande. Comprenderete anche quale contengo assumere nel corso della giornata.
VERGINE
Non tiratela per le lunghe, non potete mettere a confronto la vostra situazione con quella altrui.BILANCIA
Orientatevi verso l'arte e la creatività. Nella quotidianità avete bisogno di un pizzico di evasione.SCORPIONE
Andate verso una direzione che non è la vostra preferita, sapete che vi attendono responsabilità. Normale non essere a proprio agio con certi eventi che la vita ci mette davanti.
SAGITTARIO
Tenete in mente tutti i vostri obiettivi, potrebbero aprirsi per voi diverse parti oggi.
CAPRICORNO
Pioveranno critiche, ormai però avete le spalle larghe. Non perdete la vostra compostezza, avete ben altro a cui pensare.ACQUARIO
Non andate nel panico, abbiate pazienza. Importante il vostro equilibrio intimo.
PESCI
Si può rimediare ma non tornare indietro. Optate per una nuova strada altrimenti o per un nuovo inizio.