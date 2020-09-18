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Oroscopo di Labaro del 18/09/2020: Cancro, oggi novità nella vostra vita

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2020 08:55
Oroscopo di Labaro del 18/09/2020: Cancro, oggi novità nella vostra vita -
Oroscopo
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ARIETE

Perdonate chi vi è intorno, il rancore non serve, vi fa stare solo peggio. Troppi silenzi, non li sopporterete ancora per molto.

TORO

Non siete più in vena di aspettare, giornata per scoppiare. Non dovete essere per forza diplomatici oggi.

GEMELLI

Cercate uno spiraglio di equilibrio. Evitate scontri e rilassatevi.

IL SEGNO DEL GIORNO: CANCRO

Oggi novità nella vostra vita, avete bisogno di una persona vicina. Inizio o proseguo di una bella relazione. 

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.

Oroscopo di Labaro del 18/09/2020: Cancro, oggi novità nella vostra vita

LEONE

Fatevi alcune domande. Comprenderete anche quale contengo assumere nel corso della giornata.

VERGINE

Non tiratela per le lunghe, non potete mettere a confronto la vostra situazione con quella altrui.

BILANCIA

Orientatevi verso l'arte e la creatività. Nella quotidianità avete bisogno di un pizzico di evasione.

SCORPIONE

Andate verso una direzione che non è la vostra preferita, sapete che vi attendono responsabilità. Normale non essere a proprio agio con certi eventi che la vita ci mette davanti.

SAGITTARIO

Tenete in mente tutti i vostri obiettivi, potrebbero aprirsi per voi diverse parti oggi. 

CAPRICORNO

Pioveranno critiche, ormai però avete le spalle larghe. Non perdete la vostra compostezza, avete ben altro a cui pensare.

ACQUARIO

Non andate nel panico, abbiate pazienza. Importante il vostro equilibrio intimo.

PESCI

Si può rimediare ma non tornare indietro. Optate per una nuova strada altrimenti o per un nuovo inizio.

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