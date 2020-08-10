Oroscopo di Labaro del 10/08/2020: Cancro, siete i beniamini delle stelle

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Mese agitato nelle relazioni. In questo mese di Agosto sono più favoriti gli incontri occasionali.

TORO

Luna nel segno. Possiamo parlare di una situazione intrigante per le relazioni. Segno molto costruttivo questa estate.

GEMELLI

Gli amori nati in primavera ora sono convalidati. Entro fine mese vedrete un po' di luce.

IL SEGNO DEL GIORNO: CANCRO

Siete molto passionali. C'è una gran voglia di confermare un amore. Siete beniamini delle stelle, Ferragosto piuttosto particolare.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.

LEONE

Sei nervoso e contrariato, settimana polemica, vi ritrovate tutti contro.

VERGINE

Siete costruttivi e forti. Ora rilassate la china. Ferragosto importante per il lavoro e l'amore. Segno favorito nelle relazioni interpersonali.

BILANCIA

Siete davvero molto confusi ed irritati. Un momento in cui non si sa bene cosa ci sarà nel futuro. Cercate di non trasferire queste emozioni negative nella vita di ogni giorno.

SCORPIONE

Avrete qualche contrattempo. In generale questo mese è positivo. In amore bella Venere, funzionerà sopratutto a Ferragosto quando si farà un'importante scelta.

SAGITTARIO

Interessante inizio settimana. i grandi contrattempi sono ormai acqua passata.

CAPRICORNO

Situazione astrologica interessante, siete costruttivi.

ACQUARIO

Siete stanchi e pieni di indecisioni. Bisogna capire se è il caso che vi fermiate.

PESCI

Avete un bellissimo cielo! Agosto mese giusto per recuperare in amore.