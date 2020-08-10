Oroscopo di Labaro del 10/08/2020: Cancro, siete i beniamini delle stelle
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Mese agitato nelle relazioni. In questo mese di Agosto sono più favoriti gli incontri occasionali.
TORO
Luna nel segno. Possiamo parlare di una situazione intrigante per le relazioni. Segno molto costruttivo questa estate.
GEMELLI
Gli amori nati in primavera ora sono convalidati. Entro fine mese vedrete un po' di luce.
IL SEGNO DEL GIORNO: CANCRO
Siete molto passionali. C'è una gran voglia di confermare un amore. Siete beniamini delle stelle, Ferragosto piuttosto particolare.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.
LEONE
Sei nervoso e contrariato, settimana polemica, vi ritrovate tutti contro.
VERGINE
Siete costruttivi e forti. Ora rilassate la china. Ferragosto importante per il lavoro e l'amore. Segno favorito nelle relazioni interpersonali.
BILANCIA
Siete davvero molto confusi ed irritati. Un momento in cui non si sa bene cosa ci sarà nel futuro. Cercate di non trasferire queste emozioni negative nella vita di ogni giorno.
SCORPIONE
Avrete qualche contrattempo. In generale questo mese è positivo. In amore bella Venere, funzionerà sopratutto a Ferragosto quando si farà un'importante scelta.
SAGITTARIO
Interessante inizio settimana. i grandi contrattempi sono ormai acqua passata.
CAPRICORNO
Situazione astrologica interessante, siete costruttivi.
ACQUARIO
Siete stanchi e pieni di indecisioni. Bisogna capire se è il caso che vi fermiate.
PESCI
Avete un bellissimo cielo! Agosto mese giusto per recuperare in amore.