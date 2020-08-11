Oroscopo di Labaro del 11/08/2020: Ferragosto speciale per il Cancro
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Cielo particolare per le questioni lavorative. Il vostro futuro professionale non è chiaro. Attenti alla gelosia in amore.
TORO
Cielo utile per farsi notare in quello che ora state facendo.
GEMELLI
Vorreste ogni giorno una sorpresa. Recuperate una bella forza. Emozioni importanti anche per Agosto, idee e incontri piacevoli.
IL SEGNO DEL GIORNO: CANCRO
Ferragosto speciale. Sabato e domenica grandi promesse. Le intuizioni saranno molto importanti in tutto questo mese.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.
LEONE
Giornata sottotono, sembra che ce l'abbiate con qualcuno. Importante come gestite le questioni di lavoro, non volete subire attacchi esterni.
VERGINE
Agite da martedì. Ogni tanto la stanchezza si fa sentire, siete molto agitati perchè non vi fermate mai. Incontri importanti in agosto, amore valorizzato.
BILANCIA
Minimizzate i dettagli di una storia d'amore che mal funziona. In questi giorni evitate ogni provocazione.
SCORPIONE
Siete turbati, ma sempre attivi per il vostro futuro. A Ferragosto incontri speciali, forse tenterete un incontro. Da mercoledì andrà meglio nelle relazioni.
SAGITTARIO
Dite oggi tutto quello che non va. Da sabato recupererete un pochino.
CAPRICORNO
I pensieri vi travolgono. Quest'oroscopo vi rende meno chiare le condizioni per il vostro futuro. Qualche incomprensione in amore.
ACQUARIO
Rimandate di un giorno ogni vostra scelta. Siete molto attratti da inutili spese.
PESCI
Sabato e domenica giornate che vi possono dare molto, magari anche diverse idee ed intuizioni dal punto di vista lavorativo.