Oroscopo di Labaro del 21/07/2020: favoriti i progetti e la creatività per il Sagittario
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Oggi state meglio di ieri, martedì vi regalerà soluzioni ad alcuni problemi.
TORO
Momento importante per voi, avete bisogno di recuperare energia. Gestite e concludete tutto entro novembre. Occhio ai soldi.
GEMELLI
Siete in una condizione di speranza. In autunno ci sarà un riscatto, novembre-dicembre mesi importante. Ora siete favoriti per i sentimenti.
CANCRO
Siete nervosi, tutto è difficile da sopportare anche se fate bene il vostro lavoro vi troverete di fronte alle polemiche.
LEONE
Siete tesi ed agitati, ne pagheranno lo scotto l'amore ed il lavoro. Gestitevi bene a livello economico. Lavoro? Serve pazienza.
VERGINE
Avete bisogno di gente affidabile, giovedì-venerdì piccolo successo personale.
BILANCIA
Oggi e domani giornate interessanti. Cercate di rimandare ogni agitazione e confronto a sabato.
SCORPIONE
Siete meno preoccupati. Spese? Occhio, ci sono continui ritardi. Entro la metà di agosto potranno risvegliarsi i sentimenti.
Il segno del giorno: SAGITTARIO
Oggi e domani sarete particolarmente forti, favorite le relazioni, i progetti e la creatività. Nel fine settimana bella novità in amore.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, Kouamè è del segno della Bilancia.
CAPRICORNO
Avete tanti pensieri, purtroppo o per fortuna grande revisione in amore. Fase di ripensamenti.
ACQUARIO
Oggi e domani avrete conflitti. in questo periodo siete fortemente dubbiosi sul continuare o meno dei progetti. A livello sentimentale cercate le giuste complicità.
PESCI
L'amore è sempre molto importante. La giornata di oggi è tonica, così come lo sarà quella di domani. Lentamente state recuperando anche a livello lavorativo.