Oroscopo di Labaro del 03/09/2020: Cancro, oggi troverete soluzioni utili

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Riparatevi da alcune critiche ma allo stesso tempo non preoccupatevene troppo. Tutto quello che non avete capito di chi vi è intorno non potrete capirlo solo in una giornata.

TORO

Rispettate al lavoro. Siete spesso oggetto di critiche ma questa volta è diverso, vi dovete impegnare affinché tutti vi rispettino.

GEMELLI

Non raggiungerete i vostri obiettivi. Oggi dovete soltanto stabilire un percorso e portarlo avanti. Quello che voi portate avanti non vale meno di quello che stanno facendo gli altri.

IL SEGNO DEL GIORNO: CANCRO

Oggi potreste trovare qualche soluzione utile. Avete delle questioni frivole che potrebbero occupare poche ore del vostro mattino.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.

LEONE

Evitate coloro che vorrebbero mettersi nei vostri panni. Dovete portare avanti le vostre scelte con convinzione.

Non parlate dei vostri successi o dei vostri prossimi progetti perchè in questo modo influenzeranno il vostro umore. Se non ce la fate a tenerle, scegliete il modo per contrastarle.

Oggi avrete molto più tempo rispetto ai giorni scorsi. Tanto caos potrebbe portarvi a svegliare in voi quella forza che manca.

SCORPIONE

Non restate a lungo senza decidere cosa fare oggi, è così che scorrerà tra le vostre dita. In serata avete già svolto tutte le incombenze.

SAGITTARIO

Non avete grandi reazioni, non prendete le cose sul serio. Nelle relazioni siete i primi a fare delle sorprese ma quando ne fanno a voi lasciate che l'altro ci resti male.

CAPRICORNO

Solo così riuscirete a dare il giusto peso a quello che vi sta accadendo intorno. Provate a mettere da parte il vostro cinismo, almeno per un attimo.

ACQUARIO

Le ovvietà non sono di aiuto, specie a coloro che ne hanno già piena coscienza, cercate di evitarle oggi. Potreste ottenere buoni risultati, non sentirete più il bisogno di esprimere la vostra opinione.

PESCI

C'è qualcuno che vi sta molto vicino ma che non vi conosce bene. Non accumulate confusione perchè finirete per scoppiare, non riuscite a trovare i pezzi mancanti.