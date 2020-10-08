Oroscopo di Labaro del 08/10/2020: Acquario, oggi volate liberi!

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Siete impegnati in situazioni di emergenza. Non abbiate timore di sbagliare, indispensabile evitare di mettersi da soli in difficoltà.

TORO

Non avrete bisogno di insistere troppo per avere dei riscontri positivi.

Tante opportunità che avrete saranno senza dubbio migliori di quelle attuali. Spesso siete superbi anche nei confronti del destino.

Sarà fondamentale ottenere qualcosa in più degli altri. Se siete indifferenti si allontaneranno e non troveranno facilmente il coraggio di riavvicinarsi.

Oggi non risolvete molto. Avete delle difficoltà ad aprirvi, cercate di farlo nel modo giusto.

VERGINE

Non prendete delle decisioni stringenti nei confronti di chi vi è intorno, nonostante queste non si sono accorte del vostro modo cambiato di pensarle. Non dovete sentirvi in colpa se volete cambiare qualcosa nella vostra vita.

BILANCIA

Non diventate pazzi alla ricerca di qualcuno che vi coprendo. Dovrete fare carico di situazioni e malintesi.

SCORPIONE

Qualcuno cercherà di mettere da parte le proprie ragioni per lasciare spazio a voi. Vi stanno dando opportunità, non potete perderla. Moderate i toni ed alzateli quando c'è bisogno.

SAGITTARIO

Sono semplici sensazioni. In futuro potrete esprimere un giudizio sull'esperienza che andrete a fare anche oggi.

CAPRICORNO

In questo periodo avrete diversi problemi. Risolverete tutto a modo vostro, pur arrivando in ritardo.

IL SEGNO DEL GIORNO: ACQUARIO

Alzatevi e andate, volate liberi, mettete al primo posto i vostri desideri!

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Igor. Nato il 7 febbraio del 1998 a Bom Sucesso, Minas Gerais, Brasile, Igor è del segno dell’Acquario

PESCI

Avete rinunciato a dei sogni per chi vi è accanto. Non potete lasciare che qualcuno vi metta dei paletti al vostro futuro.