Oroscopo di Labaro del 22/08/2020: Sagittario, sviluppi sul lavoro attesi per oggi

ARIETE

Esprimete le emozioni diversamente rispetto alle persone che avete accanto. Avreste bisogno di trovare il vostro punto in comune, meno pregiudizi.

TORO

Cercate di regolare il vostro umore, evitate grandi cambiamenti. Tutto quello che dovreste fare è rassicurare e tranquillizzare.

GEMELLI

Non lasciatevi influenzare da nessuno, evitate alcuni distruttori. Lo scopo delle persone è quello di distrarvi, obiettivo ce non sia da loro approvato.

CANCRO

Non c’è motivo di mettere barriere a chi desidera la vostra realizzazione, quando non vi sentite di poterlo fare da soli potete sempre contare su qualcuno.

LEONE

Concentratevi su progetti concreti, siete inconcludenti ultimamente, avete i mezzi per raggiungere obiettivi ambiziosi ma non ancora le capacità.

VERGINE

Dovete distribuire un po’ di compiti, specie quelli che riguardano il lavoro. Tutto quello che riceverete sarà per voi e per le persone che credono in qualcosa di migliore.

BILANCIA

Difficilmente riuscirete a capire chi potrà esservi utile. La solitudine può essere una buona cosa, ma non potete essere immobili di fronte alle persone con cui dovete scambiare qualcosa.

SCORPIONE

Pessime condizioni in questa giornata, qualcosa potrebbe compromettere ciò che avete a lungo atteso e sperato, accontentatevi o rimandate. In realtà tutto dipende da voi, ovvero dal tempo che avete a disposizione.

IL SEGNO DEL GIORNO: SAGITTARIO

Oggi si svilupperanno cose riguardanti il vostro lavoro. Il non avere avversari renderà certamente più liberi di esprimervi e meno ansiosi nei confronti del risultato.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d’Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.

CAPRICORNO

Qualcuno ti sta mettendo dei paletti, per aggirarli dovete avere una visione chiara e ampia. Le cose saranno poi più semplici.

ACQUARIO

Non mettetevi in competizione con le persone che sapete benissimo non poter competere. Dovrete misurarvi con ciò che vi spaventa di più, quindi con la persona che più di tutti sapete potervi mettere in difficoltà.

PESCI

Avete un po’ di tempo per parlare delle vostre emozioni alle persone prima di lasciarle andare. Avete bisogno di mettere in pratica consigli che vi sono stati forniti ultimamente.