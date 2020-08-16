Oroscopo di Labaro del 16/08/2020: passi verso la felicità per il Leone

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Qualche piccola incertezza vi porterà a riconsiderare gran parte di quello che avete già fatto. Normale voler essere coinvolti in qualcosa di molto più grande.

TORO

Correte a prendere la persona che amate, non aspettate che le cose peggiorino. Un umore migliore vi aiuterà a dare di più anche a livello professionale.

GEMELLI

Accertatevi di aver fatto le scelte giuste, quelle che vi porteranno a dare risposte sensate. Il coraggio non vi manca, quindi se decidete di iniziare una nuova attività, nulla vi fermerà.

CANCRO

Avete bisogno non solo di svago, ma di mettervi alla prova. Dovrete decidere di rendere migliori i vostri piani.

Il segno del giorno: LEONE

Vi piace una persona ma non avete il coraggio di farvi avanti, questa fase è splendida ma non durerà per sempre. Avviate nuovi programmi, ogni giorno di più. Iniziando da oggi riuscirete a trovare qualche sprono, un passo verso la felicità.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

VERGINE

Avete qualche problema nell'esprimervi. Siete confusi, sarà inevitabile farvi delle domande. Apritevi, mettete da parte l'orgoglio.

BILANCIA

Chi vi sta vicino vi concederà un'opportunità importante. Non è controsenso, significa che è giunto il momento di cambiare, di trovare nuove strade.

SCORPIONE

Dovrete discutere di una questione che vi sta a cuore ma che non tutti vogliono affrontare, rimandandola continuamente. Finalmente avete capito che dovete evolvere, altrimenti siete sempre al punto di partenza.

SAGITTARIO

Non prendetevela, cercate soltanto di appoggiare chi lo merita. Essere critici fa parte di voi, ma nella maggior parte dei casi esagerate.

CAPRICORNO

Cercate di essere diretti e sinceri. Tutto quello che vi viene richiesto è di non emettere giudizi che non potete sostenere, provate ad essere oggettivi.

ACQUARIO

Chiunque vi appoggerà oggi. Non si può rischiare però più di quanto sia necessario per soddisfare le esigenze professionali degli altri.

PESCI

Le migliori intenzioni potrebbero non bastare per prendere in mano una situazione che è già degenerata. La vita è piena di imprevisti che dovete imparare a superare.